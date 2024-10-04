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Hepsiburada, KOBİ'lerle Ankara'da Buluşacak

Hepsiburada, KOBİ'lerle Ankara'da Buluşacak
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Hepsiburada, 9 Ekim'de Ankara'da düzenleyeceği 'İş Ortağım Buluşmaları' ile KOBİ'lerin iş dünyasındaki yerini güçlendirmeyi hedefliyor. Programda dijitalleşme ve e-ticaret stratejileri paylaşılacak.

Hepsiburada, Ankara'da gerçekleştirilecek "Hepsiburada İş Ortağım Buluşmaları" ile KOBİ'lerle bir araya geliyor.

Hepsiburada, KOBİ'lerin iş dünyasındaki yerini güçlendirme ve sürdürülebilir ekonomik büyümeye katkı sağlama misyonuyla hayata geçirdiği projelerini sürdürüyor. KOBİ'ler başta olmak üzere e-ticaret ile işini büyütmek isteyenlere sunduğu yenilikçi uygulamaları, avantaj ve fırsatları "Hepsiburada İş Ortağım Buluşmaları" programıyla duyuran marka, bu kez Ankara'daki KOBİ'lerle bir araya gelecek. İzmir'de başlayarak, Ankara ve İstanbul'da devam edecek olan program, birçok panel ve etkinliklerle katılımcılarını ağırlayacak.

9 Ekim'de Ankara'da kapılarını açacak olan "Hepsiburada İş Ortağım Buluşmaları"na, Hepsiburada Grup Başkanı Ender Özgün ev sahipliği yapacak. Özgün, Hepsiburada ile dijitalleşme yolculuğuna çıkan KOBİ'lere özel ayrıcalıklı fırsatları ve sürdürülebilir çözümleri paylaşarak, girişimcilere e-ticarette satışların en yoğun olduğu dönemlerin hemen öncesinde cirolarını artırmak için yapılabilecek stratejileri de aktaracak. Detaylı bilgiye oksijenlcv.com/hepsiburada.com adresinden ulaşılabileceği belirtildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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