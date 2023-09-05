Hepsiburada, iş ortaklarına pazarlama çözümleri sunuyor

Hepsiburada, bünyesinde kurduğu dijital pazarlama çözümleri üreten ve farklı kanallarda uygulanabilecek stratejik pazarlama faaliyetlerini tek çatı altında toplayan 'Hepsiburada Pazarlama Çözümleri' servisiyle iş ortaklarına en uygun pazarlama stratejisini sunarak satış ve karlılık hedeflerine ulaşmalarını sağlıyor.

Hepsiburada, bünyesinde kurduğu dijital pazarlama çözümleri üreten ve farklı kanallarda uygulanabilecek stratejik pazarlama faaliyetlerini tek çatı altında toplayan "Hepsiburada Pazarlama Çözümleri" servisiyle iş ortaklarına en uygun pazarlama stratejisini sunarak satış ve karlılık hedeflerine ulaşmalarını sağlıyor.

Hepsiburada açıklamasına göre, veri, iletişim kanalları ve dijital reklam teknolojisini bir araya getiren "Hepsiburada Pazarlama Çözümleri" servisi, Hepsiburada'dan alışveriş yapan milyonlarca müşterinin ihtiyaçlarını ve ilgi alanlarını tanıyarak, servisten yararlanan iş ortaklarına onaylı ve güvenli veriden yararlanma imkanı sunuyor.

Ulaşılmak istenen hedef kitleye, en doğru zamanda en doğru kanaldan ulaşma çözümü sunan Hepsiburada Pazarlama Çözümleri servisinde, platform içi iletişimden, sosyal medya kanallarına, outdoordan tematik kanallara uzanan geniş yelpazedeki araçlar kullanılarak yaklaşık yüzde 150 kat fazla müşteri erişimi sağlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hepsiburada Pazarlama İletişimi ve HepsiAd Grup Direktörü Onur Gargılı, dijital pazarlamanın üçüncü dalgası olarak kabul edilen perakende medyasının aslında tüm dünyada yeni bir alan olarak kabul edildiğini ifade etti.

Gargılı, "Hepsiburada Pazarlama Çözümleri'nin hayata geçirilmesinin ana nedeni; iş ortaklarımızın hedef kitlelerine doğru yerde ve zamanda minimum maliyetle ulaşmasını sağlamak ve satışlarını, karlılıklarını artırmalarını desteklemek. Hepsiburada, ayda 210 milyondan fazla ziyaretçisi olan bir e-ticaret platformu. Dolayısıyla elimizdeki onaylı ve güvenli datayı, uzman ekiplerimizce analiz ederek, iş ortaklarımızı en verimli şekilde hedef kitlelerine ulaştırmak için kullanıyoruz. Sunduğumuz bu servis içinde 14 farklı iletişim kanalı mevcut.

Marka elçilerinden sosyal medya kanallarına, outdoordan tematik kanallara uzanan tüm bu araçları iş ortaklarımızla paylaşarak reklam harcamalarını en verimli şekilde kullanmalarını sağlıyoruz. Bu kapsamda sektör ortalamasını baz aldığımızda Hepsiburada Pazarlama Çözümleri servisi kullanan iş ortaklarımızın yüzde 150 kat daha fazla erişim sağladığını söyleyebilirim." değerlendirmesinde bulundu.