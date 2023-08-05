Hepsiburada, Halka Arz Davasında Uzlaşmaya Vardı

Nasdaq borsasında işlem gören Hepsiburada şirketi, halka arz dosyasında yapılan yanlış beyanlar nedeniyle açılan dava sonucunda uzlaşmaya vardı. Şirket, iddia sahiplerine toplamda 13.9 milyon dolar ödemeyi kabul etti. Uzlaşma kararı onaylandı ve taraflar arasında anlaşma sağlandı.

Nasdaq borsasında işlem gören ilk Türk şirketi olan Hepsiburada, 1 Temmuz 2021 akşamı Türkiye saatiyle 19: 00'da halka arz oldu. Fakat şirketin halka arz dosyasında yaptığı bazı yanlış beyanlar olduğu iddiasıyla bir dava açıldı. Bu ay başında ise nihai karar verildi.

Hepsiburada, 13.9 milyon dolar karşılığında anlaşmaya ikna etti!

Hepsiburada, geçtiğimiz yıl sonunda yaptığı SEC duyurusunda, tüm iddiaların asılsız olduğunu ve uzlaşarak davaların neden olduğu dikkat dağıtıcı durumu ortadan kaldırarak karlılık ve verimliliğe odaklanmak istediğini söyledi.

Bunun sonucunda söz konusu iddia sahiplerine toplamda 13.9 milyon dolar ödemeye hazır olduğunu (3.975 milyon dolarlık kısmı Hepsiburada'nın azınlık hisselerinin sahibi TurkCommerce B.V. tarafından karşılanacak) söyleyerek uzlaşmaya davet etti.

Hepsiburada Premium, 1 milyon üyeye ulaştı, kullanıcıların kazancı 1,2 Milyar TL'yi aştı!

Nitekim daha sonra taraflar el sıkıştı ve karar onaya sürecine geçti. İlgili Amerika Birleşik Devletleri Bölge Mahkemesi de 1 Ağustos 2023 tarihinde herhangi bir itiraz olmadığı için tarafların uzlaşmasını ve anlaşma koşullarını onayladı. Fakat ABD'deki tüm yatırımcılara bir bilgilendirme yaparak 27 Eylül tarihine kadar bu meblağa veya uzlaşmaya itiraz edebileceğini söyledi.

Geçtiğimiz yıl Hepsiburada'ya gönderilen uyarı yazısında, şirketin En Düşük İşlem Fiyatı'nı karşılayamadığı ve 2 Mayıs 2023'e kadar peş peşe 10 gün boyunca hisse fiyatını 1 doların üzerinde tutamaması halinde de Nasdaq'tan düşeceği bildirildi.

An itibariyle ise NASDAQ: HEPS şeklinde hisse değeri sorguladığımızda 1.64 dolardan işlem gördüğünü görüyoruz. İlk çıktığında 14 dolar seviyesinde olsa da zaman içerisinde 61 cent seviyesine kadar düştüğünü ve bunun sonucunda Nasdaq'dan uyarı aldığını göz önünde bulundurursak toparladığını söyleyebiliriz.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın.