Hepsiburada, HAÇİKO'ya mama bağışında bulundu

Hepsiburada, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'nde HAÇİKO'ya mama bağışında bulunarak 'HepsiGönülden' gönüllüleriyle HAÇİKO'nun barınağını ziyaret etti. Ziyareti sırasında gönüllüler, barınaktaki canlılarla vakit geçirirken hayvanların bakımı ve sağlığı hakkında da bilgi aldı.

E-ticaret markası Hepsiburada, 'Hepsi daha yaşanabilir bir dünya için' diyerek toplumsal fayda çalışmalarına devam ettiğini duyurdu. Bu kapsamda marka, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'ne özel 1998 yılından beri sokak hayvanlarının yaşam koşullarını iyileştirmek için çalışan sivil toplum kuruluşu HAÇİKO'ya mama bağışında bulunurken, HepsiGönülden gönüllüleriyle birlikte de HAÇİKO'nun İstanbul Çekmeköy'de bulunan barınağını ziyaret etti. Barınak ziyareti sırasında Hepsiburada gönüllüleri, barınaktaki canlılarla eğlenceli vakit geçirirken hayvanların bakımı ve sağlığı hakkında da bilgi alarak HAÇİKO yetkilileriyle sohbet etti.

FARKINDALIK SAYFASI OLUŞTURULDU

Hepsiburada, 'Satın Alma Sahiplen' vurgusu da yaparak, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'ne özel platformu üzerinde hazırlanan ve barınaktaki canlıların fotoğraf ve isimlerinden oluşan farkındalık sayfası ile müşterilerin barınaktaki sahipsiz canlara yuva olmaları konusunda teşvik edilmesi amaçlandı.

Ayrıca Hepsiburada çalışanları 4 Ekim günü ofise kendi evcil hayvanlarını getirerek, hayvan dostu bir ofis ortamı yarattı.