Hepsiburada Efsane Kasım'ın İlk 19 Gününde Rekor Satışlar

Hepsiburada'nın Efsane Kasım kampanyası, iş ortaklarına rekor satışlar ve ciro hacimleri sağladı. KOBİ'ler ve perakendeciler için büyüme fırsatı sunan kampanya, e-ticarete yoğun ilgi uyandırdı.

Hepsiburada Efsane Kasım'ın ilk 19 günlük sonuçlarını açıkladı. Kasım ayının ilk 19 gününde iş ortakları, 112 bin adet kampanya gerçekleştirerek geçen senenin aynı dönemine göre satışlarını üç katına çıkardı. Bu süreçte kupon kullanımıyla elde edilen satışlar ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla tam 10 katına çıktı.

Kasım ayı kampanyalarının e-ticarete yoğun ilgi uyandırması, perakendeciler ve KOBİ'ler için de fırsatlar barındırıyor. KOBİ'lerin ürünlerini milyonlarca müşteriyle tanıştırma fırsatı bulması ve artan talep, ülkenin dört bir yanındaki KOBİ'lere işlerini büyütme fırsatı sunuyor. 2016 yılında Efsane Kasım'ı Türkiye'ye getiren Hepsiburada, 24 Kasım'da gerçekleşecek olan Efsane Cuma öncesinde platformdaki satıcıların büyük başarılarıyla dikkat çekiyor.

Platform üzerinden gerçekleşen satışların önemli bir kısmı KOBİ'ler, aile işletmeleri ve esnaflar tarafından gerçekleştiriliyor. Efsane Kasım kampanyaları, perakendeciler ve KOBİ'ler için benzersiz fırsatlar sunarken, milyonlarca müşteriyle buluşma imkanı sağlayarak artan alışverişin ekonomiye katkısını arttırdı.

EFSANE KASIM'IN İLK 19 GÜNÜ REKORLARLA GEÇTİ

Efsane Kasım'ın getirdiği yoğun ilgi, ayın ilk 19 gününde Hepsiburada'nın 100 bini aşkın iş ortağı için rekor satış ve ciro hacimlerine ulaşma fırsatı sundu. Bu dönemde Hepsiburada'nın sunmuş olduğu komisyon destekli fiyat teklifleriyle gerçekleşen satışlar 5 kat artış gösterdi. Ayrıca, iş ortaklarının kendi sepet kampanyalarını başarıyla uygulamaları sonucunda elde ettikleri satışlar, geçen sene aynı döneme göre dikkat çekici bir büyüme göstererek 20 katına ulaştı. Efsane Kasım haftası, Hepsiburada iş ortaklarının yaptığı satışlar toplam satışların yüzde 70'ini oluştururken, pazar yeri cirosunun yüzde 80'i ise iş ortaklarının kampanyaları sayesinde elde edildi.

HEPSİBURADA SATICILARI EFSANE CUMA'YA HAZIR

Hepsiburada 24 Kasım'da gerçekleşecek olan Efsane Cuma için iş ortaklarına "Günün Yıldız Fırsatları" ve "Efsane Sepet İndirimleri" gibi özel konseptlerle ekstra görünürlük ve iletişim desteği sağlayacak. Efsane Cuma için yapılan özel kampanyalarla beklenenin üzerinde bir hareketlilik öngörülüyor.