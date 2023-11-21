Hepsiburada, Efsane Kasım ile KOBİ'lerin satışlarını arttırdı

E-ticaret platformu Hepsiburada, bu yıl da e-ticarette yılın popüler ayı Efsane Kasım'da KOBİ'lerin satışlarının artmasını sağlıyor.

Kasım ayı kampanyalarının e-ticarete yoğun ilgi uyandırması, perakendeciler ve KOBİ'ler için de fırsatlar barındırıyor. KOBİ'lerin ürünlerini milyonlarca müşteriyle tanıştırma fırsatı bulması ve artan talep, ülkenin dört bir yanındaki KOBİ'lere işlerini büyütme fırsatı sunuyor.

Yapılan açıklamaya göre, 2016 yılından bun yana Efsane Kasım'ı düzenleyen Hepsiburada, 24 Kasım'da gerçekleşecek olan Efsane Cuma öncesinde platformdaki satıcıların önemli başarılarıyla dikkat çekiyor. E-ticarette yılın en heyecan verici ayı Efsane Kasım kampanyalarıyla hareketlenen bu dönemde Hepsiburada iş ortakları rekorlar kırıyor. Platform üzerinden gerçekleşen satışların önemli bir kısmı KOBİ'ler, aile işletmeleri ve esnaflar tarafından gerçekleştiriliyor. Efsane Kasım kampanyaları, perakendeciler ve KOBİ'ler için benzersiz fırsatlar sunarken, milyonlarca müşteriyle buluşma imkanı sağlayarak artan alışverişin ekonomiye katkısını arttırdı.

Efsane Kasım'a dair şu rakamlar ve şu bilgiler paylaşıldı:

Efsane Kasım'ın ilk 19 günü rekorlarla geçti

Efsane Kasım'ın getirdiği yoğun ilgi, ayın ilk 19 gününde Hepsiburada'nın 100 bini aşkın iş ortağı için rekor satış ve ciro hacimlerine ulaşma fırsatı sundu. Efsane Kasım'ın özellikle KOBİ'ler ve pazar yeri üyeleri için sunduğu fırsatlar, satıcıların büyümesine olanak tanıdı. Kasım ayının ilk 19 gününde iş ortakları, 112 bin adet kampanya gerçekleştirerek geçen senenin aynı dönemine göre satışlarını üç katına çıkardı. Bu süreçte kupon kullanımıyla elde edilen satışlar, geçen yılın aynı dönemine kıyasla tam 10 katına çıkarak önemli bir başarı elde etti. Bunun yanı sıra, e-ticaret platformunun sunmuş olduğu komisyon destekli fiyat teklifleriyle gerçekleşen satışlar da 5 kat artış gösterdi. Ayrıca, iş ortaklarının kendi sepet kampanyalarını başarıyla uygulamaları sonucunda elde ettikleri satışlar, geçen sene aynı döneme göre dikkat çekici bir büyüme göstererek 20 katına ulaştı. Efsane Kasım haftası, Hepsiburada iş ortaklarının yaptığı satışlar toplam satışların yüzde 70'ini oluştururken, pazar yeri cirosunun yüzde 80'i ise iş ortaklarının kampanyaları sayesinde elde edildi.

Hepsiburada Satıcıları Efsane Cuma'ya hazır

Hepsiburada'nın Efsane Kasım dönemi, iş ortaklarının başarılarıyla reel ekonomiye katkı sağlarken, Efsane Cuma öncesinde satıcıların hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. Platform satıcıları 24 Kasım'da gerçekleşecek olan Efsane Cuma'ya platformun sunduğu destek ve reklam çözümleriyle, büyük beklentilerle dolu olan bu özel gün için heyecanla hazırlanıyor.

E-ticaret platformu bu özel gün için iş ortaklarına 'Günün Yıldız Fırsatları' ve 'Efsane Sepet İndirimleri' gibi özel konseptlerle ekstra görünürlük ve iletişim desteği sağlayacak. Efsane Cuma için yapılan özel kampanyalarla beklenenin üzerinde bir hareketlilik öngörülüyor.

HepsiAd'i kullanan iş ortaklarının satışları arttı

E-ticaret platformunun sağladığı reklam çözümleri ve özellikle HepsiAd hizmeti, iş ortaklarının Efsane Kasım dönemindeki satışlarını Ekim ayına kıyasla üç kata varan artışla destekledi. E-ticaret platformu iş ortaklarının kuponlar ile elde ettikleri satışlar geçen senenin aynı dönemine göre 10 kat artarken, Hepsiburada'nın sunduğu komisyon destekli fiyat teklifleri ile elde ettikleri satışlar geçen senenin aynı döneminin 5 katına yükseldi ve kendi sepet kampanyaları ile elde ettikleri satışlar geçen senenin aynı döneminin 20 katına ulaştı.

E-ticaret platformu, site içi banner alanlarından app masthead alanlarına kadar çeşitli reklam imkanları ile iş ortaklarına milyonlarca müşteriye ulaşma imkanı tanıdı. Site içi banner alanlarında 500 milyondan fazla, app masthead alanlarında ise ortalama yüzde 1,2 CTR ve 150 milyondan fazla etkileşim aldı. Hepsiburada satıcıları, 2022 yılına kıyasla HepsiAd'e yüzde 400 daha fazla yatırım yaptı. Kasım ayında 30 binden fazla satıcı HepsiAd'e reklam verdi.

Hepsiburada Reklam Çözümleri ile satıcıların performansını artırıyor

Hepsiburada 'İş Ortağım' platformu aracılığıyla satıcılara finanstan reklama, lojistikten eğitime kadar geniş bir destek yelpazesi sunarken, 'Reklam Çözümleri' ile satıcılar mağazalarını ve ürünlerini daha görünür hale getiriyor ve Efsane Kasım döneminde daha etkili bir performans elde etmelerine katkı sağlıyor.

Reklam Çözümleri ile iş ortaklarına televizyon, açıkhava reklamları, radyo ve çeşitli medya kullanımıyla ortak avantajlı medya satın alma ve planlamaları sunan e-ticaret platformu, markalarla yapılan iş birlikleriyle ortak hedef kitleye ulaşım sağlıyor. İş ortakları için sosyal medya platformlarında influencer iş birlikleri ve ürün tanıtımları da gerçekleştiren e-ticaret platformu, özel reklam filmleri ve ünlü isimlerle yapılan prodüksiyon işbirlikleri ile iş ortaklarının mağazalarını ve ürünlerini daha görünür hale getirmelerine yardımcı oluyor. Hepsiburada Efsane Kasım döneminde, iş ortaklarını başarı hikayelerini ve elde ettikleri başarıları aktarmak için özel eğitim içerikleriyle de destekliyor. Böylece, Hepsiburada iş ortakları etkili bir performans sergileyerek Efsane Kasım'da daha büyük bir etki oluşturuyor. - İSTANBUL