Hepsiburada E-İhracat Konsorsiyumu Statüsü Aldı

Hepsiburada E-İhracat Konsorsiyumu Statüsü Aldı
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Hepsiburada, Ticaret Bakanlığı tarafından verilen E-İhracat Konsorsiyumu Statüsü ile yerel işletmeleri yurt dışı pazarlara taşıma sürecine başladı. Bu statüyle birlikte şirket, bünyesindeki satıcıların ürünlerini global pazarlara ulaştırmak için e-ihracat hizmetleri sunacak.

Hepsiburada, Ticaret Bakanlığı tarafından verilen E- İhracat Konsorsiyumu Statüsü alarak Türkiye'deki yerel işletmeleri yurt dışı pazarlara taşıyacak yeni bir süreci başlattı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, alınan statü ile Hepsiburada, bünyesindeki satıcıların ürünlerini yurt dışındaki pazarlara ihraç edebilmesi için pazarlama, satış, depolama, iade ve müşteri hizmetleri gibi uçtan uca e-ihracat hizmetleri sunabilecek.

Hepsiburada, E-İhracat Konsorsiyumu Statüsü sayesinde e-ihracat yoluyla Türkiye ekonomisine katkı sunmayı sürdürürken, Türk markalarının küresel çapta daha görünür ve rekabetçi olmasını hedefliyor.

Ticaret Bakanlığı tarafından, çok sayıda teknik ve operasyonel şartları sağlayan şirketlere verilen E-İhracat Konsorsiyumu Statüsü, yurt dışı pazarlara e-ihracat yapabilme konusunda destek ve yetki sağlayan özel bir statü olarak öne çıkıyor. Bu statü, satıcı firmalar adına ürün pazarlama, yurt dışı pazar yerlerinde satış, iade, depolama ve müşteri hizmetleri gibi görevlerin üstlenilmesine olanak tanıyor.

Kaynak: AA / Enes Ege - Ekonomi
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