Hepsiburada'dan Yapay Zeka Destekli Hackathon Duyurusu

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Hepsiburada, TEKNOFEST 2025 kapsamında yapay zeka destekli adres çözümleme hackathonuna başvuruları başlattı. Katılımcılar, karmaşık adres verilerini analiz ederek yenilikçi çözümler geliştirecek.

Hepsiburada'nın, TEKNOFEST 2025 kapsamında düzenleyeceği "Yapay Zeka Destekli Adres Çözümleme Hackathonu" için başvurular başladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfının (T3 Vakfı) ana yürütücülüğünde gerçekleştirilecek yarışmada, adres çözümleme alanında yapay zeka teknolojileriyle yenilikçi modeller geliştirilmesi hedefleniyor.

Hackathona katılacak takımlar, gerçek hayattaki karmaşık adres verilerini doğru analiz ederek dijital ortama aktarmaya yönelik çözümler üretecek. Katılımcılar, yapay zeka, doğal dil işleme (NLP), coğrafi bilgi sistemleri (GIS) ve veri madenciliği gibi teknolojilerden faydalanacak.

-Yarışma iki aşamada gerçekleştirilecek

Yarışmanın ilk aşamasında başvurular değerlendirilerek teknik yeterliliğe sahip, çözüm geliştirme potansiyeli yüksek takımlar belirlenecek. Seçilen ekipler, hackathon sürecinde sağlanan veri seti üzerinden çalışan çözümler ortaya koyacak.

Başvurular 6 Ağustos'a kadar yapılabilecek. Ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile son bir yılda mezun olan bireylerin başvurabildiği yarışmada takımlar en az 2, en fazla 4 kişiden oluşacak.

Yarışmada birinci olan takıma 120 bin, ikinciye 100 bin, üçüncüye ise 90 bin lira ödül verilecek. Ödüller, 17-21 Eylül'de İstanbul'da düzenlenecek TEKNOFEST 2025 sırasında takdim edilecek.

Kaynak: AA / Enes Ege - Ekonomi
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