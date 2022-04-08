Hepsiburada'dan 'Herkese Bir Bilgisayar' kampanyası

Hepsiburada, bilgisayarsız kimse kalmasın hedefiyle "Herkese Bir Bilgisayar" kampanyasında ayda 329 TL'den başlayan fiyatlarla bilgisayar satışına başladı.

Hepsiburada'dan yapılan açıklamaya göre, şirket kampanyada bilgisayar sahibi olmanın lüks değil ihtiyaç olmasından yola çıktı.

Hepsiburada kampanyada bilgisayarı olmayan hanelere de ulaşarak günümüzün olmazsa olmazı internet ve sosyal medya erişiminden uzak kalmamalarını amaçlıyor.

Verilen bilgiye göre, hane halkı internet erişiminin yüzde 92'ye ulaştığı Türkiye'de, herkesin uygun fiyat ve koşullarla bilgisayar ihtiyacını kolayca ve zorlanmadan gidermesini amaçlayan Hepsiburada, Intel iş birliğiyle gerçekleştirdiği kampanyayla ayrıca teknoloji meraklıları ve eski bilgisayarını değiştirmeyi düşünenler için de farklı seçenekler sunuyor.

Kampanya dahilinde dileyenler 6 ayrı bankanın sunduğu 12 ay vadeli 329 TL'lik taksit imkanıyla Lenovo Ideapad, aynı vadede 519 TL'lik taksitlerle Asus, 12 ay vade ve 999 TL'lik taksitlerle Casper Excalibur bilgisayar sahibi olabiliyor.

Hepsiburada güvencesi ve kalitesiyle, kolayca bu kampanyaya katılarak ihtiyaçlarına ve hayallerine uygun yepyeni bilgisayarlarına sahip olacaklara, ayrıca bir yıllık Microsoft Office uygulaması da hediye ediliyor.

Kampanya kapsamında eski bilgisayarlarını yenilemek isteyenler de "Eskisini Getir Yenisini Götür" hizmetinden faydalanabilecek.