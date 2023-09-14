Hepsiburada'dan 2023 Yaz Sezonu Alışveriş Verileri

Hepsiburada'nın 2023 yaz sezonu alışveriş verilerine göre en çok sağlık ve güzellik, giyim, teknoloji ürünleri, temel tüketim, bahçe ve dekorasyon kategorilerinden alışveriş yapıldı. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya en çok alışveriş yapan şehirler oldu.

Hepsiburada, 2023 yaz sezonunda yapılan alışverişleri inceledi. Verilere göre, yaz aylarında en çok sağlık ve güzellik, giyim, teknoloji ürünleri, temel tüketim, bahçe ve dekorasyon kategorilerinden alışveriş yapıldı. En çok alışveriş yapan şehirler ise sırasıyla; İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya oldu.

Hepsiburada'nın verilerine göre 2022 yaz dönemi ile karşılaştırıldığında, spor malzemeleri kategorisindeki satışlar yüzde 161 artış gösterdi. Kampçılar ve doğa tutkunları, 2022'ye kıyasla outdoor kategorisinden yüzde 20 daha fazla sipariş verdi.

PLAJ GİYİMİNE İLGİ GEÇEN YILA GÖRE YÜZDE 150 ARTTI

2023 yaz döneminde mayo ve bikini siparişleri geçen yaza kıyasla yüzde 150 arttı. Mayolar ve bikiniler, kadın giyim ürünleri içinde çok tercih edilen ürünler oldu. Plaj modasının tamamlayıcıları çantalar, gözlükler, terlikler, kaftanlar ve pareolar da yaz tatiline hazırlananların tercih ettiği ürünlerden oldu. Hafif ve pamuklu tişörtler, elbiseler, şortlar ve sandaletler de yaz sezonunun diğer gözdeleri arasında yerini aldı.

KLİMA SİPARİŞLERİNDE YÜZDE 270 ARTIŞ

Bu yaz sıcaklıkların rekor seviyelere ulaştığı dönemde klimalar, vantilatörler ve portatif klimalar gibi serinletici ürünlerin siparişlerinde ciddi bir artış gözlemlendiği belirtildi. Hepsiburada üzerinden gerçekleşen satışlar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 275 artış kaydederken, geçen senenin aynı dönemine göre klima siparişlerinde yüzde 270, vantilatörlerde yüzde 304, portatif klimalarda ise yüzde 280 satış artışı gerçekleşti.

CİLT BAKIMI KATEGORİSİNDE BÜYÜME ORANI YÜZDE 203

Kategoride yüz temizleyiciler, gözenek sıkılaştırıcı ve arındırıcı tonikler, bakım serumlarının yanı sıra güneş kremleri satın alındı. Cilt bakım setlerinin yanı sıra parfümler, saç bakım ürünleri ve renkli kozmetik en çok satılanlar arasında dikkat çekti. Cilt bakımı kategorisinde büyüme oranı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 203 arttı. Kozmetik satışının yüzde 26,5'ini cilt bakım ürünleri, yüzde 18,4'sini renkli kozmetik, yüzde 12,9'unu parfüm, yüzde 14'ünü de güneş bakım ürünleri oluşturdu. Ayrıca selülit kremi siparişleri bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 125 arttı.

Vücut bakım kategorisinde ise en fazla ilgi gören ürünler arasında nemlendirici ve vücut peelingleri, selülit ve çatlak onarıcı bakım kremleri de bulunuyor. Saç bakım ürünlerinde ise saçları besleyen ve güçlendiren saç maskeleri, saç bakım yağları ve saç serumları en çok ilgi gören ürünler arasında yer aldı.

TAŞINABİLİR ŞARJ CİHAZLARINA TALEP YÜZDE 30 ARTIŞ GÖSTERDİ

Verilere göre bu yaz, taşınabilir şarj cihazlarına talep yüzde 30 artış gösterirken, akıllı saatlere, kablosuz kulaklıklara ve su geçirmez kılıflara da ilgi arttı.

BAHÇE KATEGORİSİNDE EN ÇOK SİPARİŞ İSTANBUL'DAN

Bahçe kategorisinde çok tercih edilenler arasında mangal ve barbekü ürünleri yer aldı. Bahçelerini dekore etmek isteyen Hepsiburada kullanıcıları, dekorasyon ürünlerinden en çok aydınlatma, salıncak, hamak, mum, çit ve dekorasyon objeleri siparişi verdi. Bu kategoride en çok sipariş İstanbul'dan geldi.