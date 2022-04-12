Hepsiburada, BM Küresel İlkeler Sözleşmesi'ne imza attı

Hepsiburada, kurumsal sürdürülebilirlik inisiyatifi ve gönüllü liderlik platformu olan UN Global Compact (Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi) platformuna katıldı.

Dünya çapında 169 ülkeden ve çeşitli sektörlerden 15 binin üzerinde şirketin yer aldığı UN Global Compact'in Türkiye'deki yerel ağı Global Compact Türkiye 10. Genel Kurul Toplantısı, 25 Mart 2022 tarihinde İstanbul'da gerçekleştirildi. Genel kurul sonrası düzenlenen imza töreni ile Hepsiburada, sürdürülebilirlik inisiyatifi ve gönüllü liderlik platformu olan UN Global Compact (Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi) platformuna katıldığını kamuoyu ile paylaştı.

Hepsiburada, UN Global Compact'in insan hakları, çalışma standartları, çevre ve yolsuzlukla mücadele alanlarındaki 10 ilkesi'ne taahhüt verdiğini benimsediğini, şirketin strateji ve operasyonlarını bu ilkelere uyumlu hale getirmek için çalışacağını ve bu alanlardaki çalışmalarını her sene raporlayacağını açıkladı.

HEPSİBURADA CMO'SU ÖZGÜN: TEKNOLOJİNİN GÜCÜNÜ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İÇİN KULLANIYORUZ

Hepsiburada CMO'su Ender Özgün, UN Global Compact'e katılmaktan büyük gurur ve mutluluk duyduklarını belirterek, konuyla ilgili şunları söyledi:

"Sosyal sorumluluk, kurulduğu günden beri Hepsiburada'nın en çok önemsediği, en temel değerlerinden biri oldu. Kurulduğumuz günden bu yana her zaman gerek kendi imkanlarımız ve gücümüzle, gerekse kamu ve sivil toplum kuruluşlarıyla yaptığımız işbirlikleri ile sosyal sorumluluk konusunda fark yaratmayı hedefledik. Hepsiburada olarak, bir yandan Türkiye'de sürdürülebilirliğe öncülük etmek için çalışırken, bir yandan da Küresel İlkeler Sözleşmesi'nin diğer üyeleriyle aynı sosyal sorumluluk hedeflerine yönelik adımlar atmayı, onlardan bu alanda yeni şeyler öğrenmeyi dört gözle bekliyoruz. Sorumluluk bilinci üst seviyede bir şirket olarak Türkiye'nin Hepsiburada'sı, teknolojinin gücünü yapıcı şekilde kullanmaya, çevreyi ve sosyal konuları kapsayan küresel çaptaki sorumluluklarını daha da ileriye taşımaya bundan sonra da devam edecek."

Demirören Haber Ajansı / Ekonomi