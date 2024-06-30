Hepsiburada, KOBİ'lere destek sağlayan yeni özelliklerini tanıttı

E-ticaret platformu Hepsiburada, Dünya KOBİ Günü'nde e-ticareti büyütecek anahtar teslim çözümlerini ve Hepsiburada İş Ortağım platformu üzerinden KOBİ'lere sunduğu destekleri tanıtarak, platforma eklenen yeni özellikleri paylaştı.

Hepsiburada, KOBİ'lere sunduğu destekleri tanıtarak, platforma eklenen yeni özellikleri paylaştı. E-ticaret platformunun KOBİ'ler için uçtan uca dijitalleşme desteği sağlayarak yerli üreticilerin ve KOBİ'lerin ürünlerini Türkiye ve dünya ile buluşturduğunu vurgulayan Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Ender Özgün şöyle konuştu:

"Hepsiburada İş Ortağım portalındaki dönüşüm sayesinde, e-ticarete başlamak isteyen bir işletmenin 3 saat içerisinde ilk satışını yapabilmesine olanak sağlayacağız. Bu sayede önümüzdeki bir yıl içinde 100 bin işletmeyi e-ticarete taşımayı hedefliyoruz. Şirket olarak amacımız ticaretin dijitalleşmesine liderlik etmek. Sahip olduğumuz teknolojik yetkinlikleri ve 25 seneye yakın tecrübeyi Türkiye'nin KOBİ'lerini dijitale taşımak için kullanmaya hazırız."

Hepsiburada ekosistemiyle bugüne kadar 400 bin işletmeyi e-ticaretle tanıştırdıklarını ve 5 milyon kişinin istihdamına katkı sağladıklarını da sözlerine ekleyen Ender Özgün, "Şirket olarak, lojistik, reklam ve finansal teknoloji çözümlerinin yanı sıra Hepsiburada İş Ortağım Platformu ile KOBİ'lerin e-ticarete giriş bariyerlerini ortadan kaldırmayı ve e-ticaretteki başarılarını artırmayı amaçlıyoruz. Anahtar teslimi çözümlerimizle Türkiye'nin KOBİ'lerini e-ticaretle tanıştırıyor, onları büyütüyor ve isterlerse e-ihracatla yurt dışına taşıyoruz" dedi.

Satışların yüzde 68'i iş ortaklarımızdan geliyor

E-ticaret platformunun ilk çeyrekte bir önceki yılın birinci çeyreğine oranla sipariş adedinde yüzde 22, toplam satış hacminde ise yüzde 138 oranında büyüdüğünü ve satışların yüzde 68'inin pazaryerinden geldiğini belirten Özgün şöyle konuştu:

"Dünya KOBİ Günü vesilesiyle, Türkiye'nin dört bir yanındaki küçük ve orta ölçekli işletmelerimizin başarılarını ve ekonomimize kattıkları değeri kutluyoruz. Şirket olarak, KOBİ'lerin dijital dünyada büyümelerine ve gelişmelerine destek olmayı sürdürüyoruz. İnovasyon ve dijital dönüşüm yolculuğunda KOBİ'lerin yanında yer alarak, onların rekabet gücünü artırmalarına ve sürdürülebilir bir gelecek inşa etmelerine katkıda bulunmaktan gurur duyuyoruz. Tüm KOBİ'lerimizin Dünya KOBİ Günü'nü en içten dileklerimizle bir kez daha kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz."

Reklamdan pazarlamaya, ödeme çözümlerinden kargoya tam destek

İşlerini büyütmek isteyen işletmelerin en önemli ihtiyacının doğru kitleye erişim olduğunu paylaşan Ender Özgün, "Yapay zekaya dayalı reklam çözümleri geliştiren HepsiAds ile iş ortaklarımıza dijital pazarlama stratejileri sunuyoruz. Farklı medya kanallarında reklam çözümleri sunarak, KOBİ'lerin geniş bir pazarlama yelpazesine erişimini sağlıyoruz, ürün ve mağaza görünürlüğünü artırıyoruz. Kişiselleştirilmiş pazarlama stratejileri, influencer iş birlikleri ve ürün tanıtımları gibi çeşitli reklam hizmetleriyle, müşteri erişimi ve satış artışı elde etmelerini hedefliyoruz" dedi.

Satışların devamlılığında müşteri memnuniyetinin önemini de hatırlatan Özgün, "Hızlı ve sorunsuz bir kargo süreci, e-ticarette müşteri deneyiminin en önemli unsurlarından biri. İş ortaklarımızın ürünlerini HepsiJet ile 81 ile taşıyarak pürüzsüz bir kargo denetimi sunuyoruz. Bugün Hepsijet satın alınan ürünlerin yüzde 82'sini ertesi gün teslim ediyor. Ayrıca HepsiJet ile anlaşmalı kargo fiyat avantajlarına ve rekabetçi teslimat seçeneklerine sahip oluyorlar. Böylece hem zamandan hem de maliyetten tasarruf etmelerini sağlıyoruz" diye konuştu.

Müşterilerine ve iş ortaklarına sundukları yeni nesil ödeme çözümlerine de değinen Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Ender Özgün, "Hepsipay ile iş ortaklarımıza ödeme ve vadelendirme hizmetleri sunarak satış süreçlerini hızlandırıyor ve kolaylaştırıyoruz. E-ticarete yeni adım atan işletmelere hızlı ve güvenli bir ödeme geçidi sunarak dijitalleşme sürecinin en önemli adımlarından birinde uçtan uca destek oluyoruz" dedi.

Yapılan açıklamaya göre, bugüne kadar Hepsiglobal ile 10 bin işletmeyi e-ihracata açan e-ticaret platformu, özellikle kadın girişimciler için özel bir program yürüterek, kadınların ekonomideki yerini güçlendirmeyi de hedefliyor.

E-ticaret platformu üzerinden satış yaparak işlerini e-ticarete taşıyan dört işletme, İş Ortağım platformunun e-ticaret performanslarına katkısını anlattı.

"Hepsiburada Limiti ile satışlar yüzde 40 arttı"

Rahatlık ve şıklığı bir arada sunan aktif kıyafetler tasarlayan Los Ojos'un kurucusu Yaşar Tavşancı, "E-ticaret platformunun sunduğu şimdi al, sonra öde çözümü olan Hepsiburada Limiti sayesinde satışlarımızda yüzde 40'lık bir artış sağlamayı başardık. Yine e-ticaret platformu tarafından sağlanan influencer desteği de satışlarımızın artmasında önemli bir faktör oldu. Hepsijet'in hızlı teslimat ve bilgilendirme hizmetleri de müşteri memnuniyetlerinin artmasına büyük katkı sağladı" dedi.

"HepsiJet'le siparişlerimizin yüzde 95'i ertesi gün teslim"

Oteller için havlu, nevresim, çarşaf, yastık ve yorgan gibi ürünler üreten Varol Tekstil'in yöneticisi Yaşar Varol, "HepsiJet'le siparişlerimizin tamamına yakını ertesi gün teslim edildiği için müşteri memnuniyetini üst düzeyde tutuyoruz. Bu da satışlarımızı artırıyor. Satışlarımızın artışında yine e-ticaret platformunun işletmelere özel sunduğu influencer desteği de önemli rol oynuyor" diye konuştu.

"Ayda 3 adede düşen sipariş sayımız günde 100'e yükseldi"

Beş kuşaktır zeytin üreticisi bir aileden gelen Cansu Bulan 2016 yılında Boztepe Zeytincilik'i kurdu. Boztepe Zeytincilik, e-ticaret platformunun Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü programı desteklerinden ve yerli üreticilerin satış hacmini artırmaya yönelik HepsiTürkiye'den programlarından yararlanan markalar arasında yer alıyor. Cansu Bulan, e-ticaret platformu ile iş ortaklığının Boztepe markasına katkılarını şöyle anlattı:

"Hamilelik sürecinde mağazamla ilgilenememiştim ve siparişlerim çok düşmüştü. İşin e-ticaret ayağını yeniden güçlendirmek istediğim noktada e-ticaret platformu yetkilileriyle görüştüm. Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü programı kapsamında yüzde 50 komisyon indiriminden yararlanmamı sağlayarak bana destek oldular. Efsane Kasım dönemindeki kampanya katılımımız sayesinde de ayda 3 adede kadar düşen siparişim günde 100'e yükseldi."

Aynı zamanda HepsiJet müşterisi de olan Boztepe Zeytincilik, taşrada ürünleri sipariş verecek kargo şirketi bulamazken, ürünlerin zarar görmeden teslim edilmesinde sıkıntı yaşarken HepsiJet sayesinde müşteri memnuniyetinde önemli iyileşme sağladıklarını da belirtiyor.

"ABD'den Kore'ye e-ticaret platformunun iş ortaklarının sofrasında yer aldık"

The EVOO World Ranking'de iki yıldır üst üste Dünyanın En İyi 4. Zeytinyağı Üreticisi seçilen Nova Vera, e-ticaret platformunun Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü ve HepsiTürkiye'den programlarının yararlanıcıları arasında yer alıyor. Bahar Alan tarafından 2017 yılında Ayvalık'ta kurulan Nova Vera'nın Fabrika Müdürü Mustafa Al markanın e-ticaret platformundaki yolculuğu ile ilgili şöyle konuştu:

"Bir yandan butik kalmayı önemseyen, diğer yandan dünya liginde yarışan ve dünyanın en iyi 4 markasından biri olan markamıza ait yüksek besin (polifenol) değerli ürünlerimizi, kaliteli ve sağlıklı gıdaya önem veren, sağlıklı yaşamı hayatının vazgeçilmez bir parçası haline getirmeye çalışan Türk tüketiciyle buluşturmak isteyen bir markayız. Hepsiburada'daki e-ticaret serüvenimiz de bu amaç doğrultusunda Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü ve HepsiTürkiye'den programlarından yararlanarak başladı. Sadece komisyon indirimlerinin değil, HepsiAds reklam bakiyesi desteğinin, Efsane Kasım kampanyasının büyük faydasını gördük. Reklamlarla platform içinde görünürlüğümüzü artırarak binden fazla takipçiye, çok sayıda beğeni ve yoruma ulaştık. Tüm bunların satışlarımıza faydasını da doğrudan deneyimledik. E-ticaret platformundaki kampanya dönemlerinde satışlarımızı yüzde 50'ye kadar arttırdık. Aynı zamanda e-ticaret platformunun ABD'den Kore'ye kadar iş ortaklarına sunduğu hediyeler arasında yer almak da bizim için son derece onur vericiydi." - İSTANBUL