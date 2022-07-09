Hepsiburada, bayram alışveriş trendlerini açıkladı

Hepsiburada, platformu üzerinden satış verilerine bakarak, bayram öncesi tüketici satın alma alışkanlıklarını inceledi. Verilere göre en çok temel tüketim&gıda, sağlık-güzellik, züccaciye, anne - bebek ve kitap kategorisinden alışveriş yapıldı.

Hepsiburada Kurban Bayramı öncesi platformu üzerinden yapılan alışverişleri inceleyerek tüketici eğilimlerini açıkladı. Verilere göre, 2022'nin Kurban Bayramı öncesine denk gelen 1-8 Temmuz tarihleri arasında, en çok temel tüketim & gıda, sağlık-güzellik, anne-bebek ve kitap kategorisinden alışveriş yapıldı. En çok alışveriş yapan şehirler ise; İstanbul, Ankara, İzmir, Muğla ve Antalya oldu.

TÜRKİYE BU BAYRAM SEYAHAT EDİYOR

Hepsiburada Seyahat verilerine bakıldığında en çok satın alınan ürünler arasında seyahat - tur hediye çekleri bulunuyor. En çok tercih edilen şehirler arasında ise; Dalaman, Bodrum ve Antalya var. Uzun tatili fırsat bilen tüketiciler, tatil bavullarına güneş ürünlerini de eklemeyi unutmadı. Güneş kremleri ve güneş havluları bu dönem en çok satılan ürünler arasında yerini aldı.

BEBEK BAKIMI ÖN PLANDA

Tatilde kendine zaman ayırmak isteyen anneler, bebeklerinin bakımını da aksatmıyor. Anne-bebek kategorisinde oyuncak ve bebek mamalarının yanı sıra bebek bakım ürünlerine de ilgi çok. Bebek beslenme ve banyo gereçleri tatil valizlerinde yerini aldı.

ÇOCUKLAR DA TATİLE HAZIR

Kitap kategorisinin en çok satın alınan kitapları; çocuk kitapları. Çocuklar, tatilde hem eğlenip hem öğreneceği, okul öncesi eğitici ve öğretici kitaplar, dikkat zeka geliştirme kitapları, bilim & teknik ve boyama kitaplarına ilgi gösterdi.

Demirören Haber Ajansı / Ekonomi