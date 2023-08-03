Hepsiburada, 2023 Yılı Alışveriş Trendlerini Açıkladı

Hepsiburada, 2023 yılının ilk altı ayında yapılan alışverişleri inceleyerek tüketici eğilimlerini açıkladı. En çok alışveriş yapılan kategoriler temel tüketim & gıda, dijital ürünler, sağlık ve güzellik, giyim, teknoloji ürünleri, küçük ev aletleri ve ev-yaşam oldu. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Kocaeli en çok alışveriş yapan şehirler oldu. Akıllı çocuk saati, yastık, fritöz ve yüz bakım ürünleri en çok satan ürünler arasında yer aldı.

Hepsiburada, 2023 yılının ilk altı ayının alışveriş trendlerini açıkladı. Buna göre, 2023'ün ilk 6 ayında, en çok temel tüketim & gıda, dijital ürünler, sağlık ve güzellik, giyim, teknoloji ürünleri, küçük ev aletleri ve ev-yaşam kategorisinden alışveriş yapıldı.

Hepsiburada, 2023 yılının ilk altı ayında platformu üzerinden yapılan alışverişleri inceleyerek tüketici eğilimlerini açıkladı. Verilere göre, 2023'ün ilk 6 ayında, en çok temel tüketim & gıda, dijital ürünler, sağlık ve güzellik, giyim, teknoloji ürünleri, küçük ev aletleri ve ev-yaşam kategorisinden alışveriş yapıldı.

En çok alışveriş yapan şehirler ise; İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Kocaeli oldu. En çok alışveriş Mart ayında yapıldı. Alışverişler en çok akşam 8 ile 10 arasında gerçekleşti.

İlk 6 ayda en çok akıllı çocuk saati satıldı

Teknoloji markalarının gözde ürünlerini çok özel fiyatlarla bulan kullanıcılar bilgisayar kategorisinde en çok mouse, USB bellekler, taşınabilir bilgisayar, monitor, klavye ve hafıza kartları satın aldı. Teknoloji aksesuarlarının akıllı saat kategorisinde ise akıllı çocuk takip saati kameralı, gizli dinleme özelliği ile ilk 6 ayın en çok satan ürünü oldu.

Evlere en çok otel rahatlığındaki yastık alındı

Ev- yaşam kategorisinde sunulan zengin seçenekler arasında yastıklar, nevresim takımları ve saklama ürünleri en çok satılan ürünler olarak öne çıktı. Yeni nano teknolojiyle üretilen, otel yastığı rahatlığındaki yastıklar en çok tercih edilirken, nevresim takımlarının yanı sıra havlular ve mumlar yoğun ilgi gördü.

Mutfakların yıldızı küçük ev aletleri oldu

Hepsiburada'nın sunduğu küçük ev aletlerinde fritözler geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 422 artışla en çok satan olurken, robot süpürgeler ve saç sakal düzeltme makineleri de müşterilerin en çok tercih ettiği ürünlerden oldu. Airfryer listenin en başında yer alırken önde gelen markaların robot süpürgeleri de yoğun ilgi görerek en çok tercih edilen ürünler oldu. En beğenilen teknoloji markalarının cep telefonları teknoloji tutkunlarının en çok ilgi gösterdiği ürünlerden olmaya devam etti.

Kozmetiğin en çok satanı yüz bakım ürünleri

Kozmetik kategorisinde cilt bakım ürünleri, parfümler, cilt yenileyici kremler ve makyaj malzemeleri müşteriler tarafından yoğun ilgi gören ürünler olarak ön plana çıktı.

Temel tüketimde en çok ıslak mendil satıldı

Hepsiburada müşterileri yılın ilk altı ayında temel tüketim ve gıda kategorisinde en çok ilgiyi ıslak mendillere, bebek bezine ve tuvalet kağıdına gösterdi. Market kategorisinde ise bisküvi ve kekler tercih edilirken, çikolata ve gofretler de kullanıcılar tarafından en çok tercih edilenlerden oldu.

Giyimde en çok tişört satın alındı

Hepsiburada platformunda farklı renk ve model alternatiflerinin yer aldığı giyim kategorisinde bebek body'leri ve tişörtler en çok satılan ürünler arasında yer aldı.

Spor tutkunları spor ve outdoor kategorisinde sevilen markalardan alışveriş yapmaya devam etti. - İSTANBUL