Helal expo fuarında Filistinli kadınların el emeği ürünleri ilgi topladı

10. İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Helal Expo Fuarı 2023 etkinliğinde Filistinli kadınların el emeği ürünlerinin yer aldığı Arap Kadınları El Sanatları Sergisi düzenleniyor.

Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu 9. Dünya Helal Zirvesi ve 10. İİT Helal Expo Fuarı 2023 ikinci gününde devam ediyor.

Türkiye'nin helal pazarından daha fazla pay alması, helal pazarındaki gelişmelerin konuşulması ve pazarda yeni ihracat kapılarının açılması amacıyla düzenlenen etkinlikler, paneller ve etkinliklerle sürüyor.

İslam Ticareti Geliştirme Merkezi (ICDT) ile İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü (SMIIC) işbirliğinde düzenlenen etkinlik, İstanbul Fuar Merkezi'nde (İFM) ziyaretçilerini ağırlıyor.

Fuar kapsamında, Türk-Arap Derneği, Türk-Arap Evi, Arap Kadınlar Birliği, Türk-Arap Sanat Evi ve Arap sivil toplum kuruluşları işbirliğiyle Arap Kadınları El Sanatları Sergisi de düzenleniyor.

Mısır, Irak, Libya, Filistin, Suriye, Ürdün, Lübnan, Fas, Cezayir, Sudan ve Yemen gibi İslam dünyasının çeşitli ülkelerinden gelen kadınlar için el emeği ürünlerin satıldığı bir alan da kuruldu. Derneklerin oluşturduğu bu alanlarda kadınlar, kendi yaptıkları atkı, fular, çanta, elbise ve havlu gibi ürünleri ziyaretçilerin beğenisine sunuyor.

Filistinli kadınların ürünlerini sergiledikleri stant yoğun ilgi gördü

Alanda ürünlerini sergileyen dernekler arasında Filistinli Şems Kadın ve Çocuk Derneği de yer alırken, dernek, satılan ürünlerden elde edilen geliri Filistin'e gönderiyor.

Filistin Şems Kadın ve Çocuk Derneği Başkanı Muna Allahham, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Arap Kadınlar Birliği ve Filistin Kadınlar Birliği olarak Şems Kadın ve Çocuk Derneği'nin içerisinde buraya katıldıklarını söyledi.

Burada satılan ürünlerden elde edilen gelirlerin bir kısmının Filistin'e bir kısmının da fakir ve yetim çocuklara gittiğini dile getiren Allahham, Arap Kadınlar Birliği dernekleriyle birlikte yaklaşık 11 ülkeden 200 kadının fuara ürünleriyle katıldığını anlattı.

Allahham, "Hem Türkiye ve İslam dünyasının iş birliklerine hem de kadınların el sanatlarına destek vermek için biz buradayız." dedi.

Stant görevlisi Filistinli kadınlardan Hadıl Awadallah da yaptıkları ürünleri burada Filistin için sattıklarını belirterek, "Takı yapıyoruz, her şeye kılıf yapıyoruz, kıyafetler yapıyoruz ve her şey Filistin'deki insanlara yardım etmek için. Çünkü Gazze'de bildiğiniz gibi İsrail'in saldırıları var ve biz Filistin'deki insanlarımıza yiyecek göndermek, su göndermek, onlara yardım etmek için bunları yapıyoruz." diye konuştu.