Helal Akreditasyon Kurumu (HAK) tarafından düzenlenen konferans, helal belgelerinin küresel olarak tanınması ihtiyacını ele alacak ve İstanbul'da gerçekleştirilecek. Konferansa devlet kurumları, helal uygunluk değerlendirme kuruluşları ve uluslararası ticarette yer alan paydaşlar katılacak.

Helal Akreditasyon Kurumu (HAK) tarafından düzenlenen "Helal Belgelerinin Küresel Tanınmasına İlişkin Uluslararası Konferans" yarın İstanbul'da yapılacak.

Helal Akreditasyon Kurumundan yapılan açıklamaya göre, konferans, İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK) işbirliğiyle İstanbul Gönen Otel'de gerçekleştirilecek.

Helal belgelerinin, İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü (SMIIC) standartları temelinde akreditasyon mekanizmasına dayalı olarak çok taraflı tanınması için güvenilir bir sistem oluşturulmasına önemli bir katkı sağlamayı amaçlayan konferans, Zoom ve Youtube gibi platformlardan canlı olarak yayınlanacak.

Konferansta, devlet kurumlarından, helal uygunluk değerlendirme kuruluşlarından ve uluslararası ticarette yer alan ilgili paydaşlardan temsilciler üç farklı oturumda helal belgelerinin küresel olarak tanınması ihtiyacına ilişkin görüşlerini paylaşacak. Helal belgelerinin küresel tanınması konusu "kamu ve uluslararası aktörler perspektifinden", "helal uygunluk değerlendirme kuruluşları perspektifinden" ve "ticaret aktörleri perspektifinden" ele alınacak.

Konferansın açılış konuşmasını Helal Akreditasyon Kurumu (HAK) Başkanı Zafer Soylu'nun yanı sıra SMIIC, İSEDAK ve Din İşleri Yüksek Kurulu'ndan temsilciler yapacak.