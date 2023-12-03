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Helal Belgelerinin Küresel Tanınması İSEDAK Panelinde Masaya Yatırıldı

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İSEDAK 39. Bakanlar Oturumu kapsamında düzenlenen panelde, helal belgelerinin küresel olarak tanınması konusu ele alındı. Panelde, helal belgelerinin akreditasyon mekanizmasıyla ülkeler arasında tanınması ve helal belgeli ticaretin önündeki engellerin kaldırılması hedefiyle atılan adımlar tartışıldı.

Helal belgelerinin küresel olarak tanınması, İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK) 39. Bakanlar Oturumu kapsamında düzenlenen panelde masaya yatırıldı.

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İSEDAK ve Helal Akreditasyon Kurumu (HAK) işbirliğinde İstanbul'da düzenlenen panelin modetörlüğünü Helal HAK Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Soylu gerçekleştirdi.

Panelde, helal belgelerinin, akreditasyon mekanizması vasıtasıyla, ülkeler arasında başka bir işleme gerek kalmaksızın tanınarak, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üyesi ülkeler arasındaki helal belgeli ticaretin önündeki engellerin ortadan kaldırılması hedefiyle kurulan Helal Akreditasyon Kurumları İslami Forumu (IFHAB) başta olmak üzere bu alanda atılan adımlar ele alındı.

Panelde konuşan Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu, helal belgelerinin farklı ülkelerce tanındığı küresel bir sistemin önemine dikkati çekerek, Türkiye'nin bu alanda atılan adımlara yönelik desteğinin devam edeceğini belirtti.

HAK'ın kurulması sonrasında Türkiye'nin, köklü kalite altyapısını da kullanarak, helal alanında güvenilir bir belgelendirme sistemi kurma konusunda kısa bir sürede önemli mesafe katettiğini belirten Tuzcu, HAK'ın öncülüğünde hazırlık çalışmaları tamamlanarak faaliyetlerine başlayan IFHAB vasıtasıyla helal ürün ve hizmetlerin uluslararası ticaretinin önündeki engellerin ortadan kaldırılacağını kaydetti.

İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü (SMIIC) Yönetim Kurulu Başkanı ve Suudi Standartlar, Metroloji ve Kalite Kurumu (SASO) Başkanı Saad bin Othman Alkasabi de helal ekonomisinin doğru yöntemlerle büyümesi gerektiğini, İslam ülkelerinin yeknesak standartları temel alan bir helal belgelendirme yaklaşımı vasıtasıyla ortak bir vizyona doğru ilerlediğini bildirdi.

Bu kapsamda SMIIC altında yürütülen çalışmalar sonucunda teknik temelin sağlam şekilde kurulduğunu vurgulayan Alkasabi, IFHAB tarafından yürütülecek çalışmalar sonucunda ise helal belgeli ticaretin önündeki engellerin ortadan kalkmış olacağını ifade etti.

Pakistan İstanbul Başkonsolosu Nauman Aslam da helal belgelerinin akreditasyon vasıtasıyla diğer ülkelerce tanınmasının helal belgeli ticaretin gelişmesi için önem arz ettiğini belirterek, ülkesinin helal kalite altyapısına ilişkin bilgi verdi.

Kaynak: AA / Ekonomi

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