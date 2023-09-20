Heilongjiang eyaletinin ürün dış ticareti arttı

Çin'in en kuzeyinde yer alan Heilongjiang eyaletinin ürün dış ticareti 2023 yılının ilk sekiz ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,1 artarak 193,44 milyar yuana (yaklaşık 26,97 milyar ABD doları) ulaştı.

HARBİN, 20 Eylül (Xinhua) -- Çin'in en kuzeyinde yer alan Heilongjiang eyaletinin ürün dış ticareti 2023 yılının ilk sekiz ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,1 artarak 193,44 milyar yuana (yaklaşık 26,97 milyar ABD doları) ulaştı.

Harbin Gümrüğü'nden alınan verilere göre bu dönemde Heilongjiang eyaletinin ithalatı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 8,1 artarak 145,9 milyar yuana yükselirken, ihracatı ise yüzde 50,2 artışla 47,54 milyar yuan olarak gerçekleşti.

Eyaletin Kuşak ve Yol ülkeleriyle ticareti geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,1 artışla 162,3 milyar yuana ulaştı. Bu rakam, eyaletin toplam dış ticaret hacminin yüzde 83,9'unu oluşturdu. Eyaletin Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık üyeleriyle ticareti ise yüzde 27 artışla 18,37 milyar yuana ulaştı.

Mekanik ve elektrikli ürünler ile emek yoğun ürünlerin ihracatı bu dönemde güçlü büyümesini sürdürdü. Eyaletin tarım ürünleri, metal cevheri ve cevher kumu ithalatında da artış görüldü.