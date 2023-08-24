Hefei, 2027'ye kadar NEV Sanayi Kümesi Oluşturmayı Hedefliyor

Çin'in Hefei şehrinde, 2027 yılına kadar yeni enerjili araçlardan oluşan ve yıllık 1 trilyon yuan gelir getiren bir sanayi kümesi oluşturulması planlanıyor. Hefei'deki NEV endüstrisi hızla büyüyor ve yaklaşık 100 işletmeyi kente çekiyor.

HEFEİ, 24 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Anhui eyaletinin merkezi Hefei'de, 2027 yılına kadar yeni enerjili araçlardan (NEV) oluşan ve 1 trilyon yuanın (yaklaşık 138,91 milyar ABD doları) üzerinde yıllık gelir getiren bir sanayi kümesi oluşturulması hedefleniyor.

Yerel yetkililer Salı günü yaptıkları açıklamada, Hefei'deki NEV endüstrisinin son yıllarda hızlı büyüme kaydettiğini ve bu durumun endüstri zincirinde yer alan yaklaşık 100 işletmeyi kente yerleşmeye çektiğini söyledi.

2023'ün ilk yarısında Hefei'de otomobil ve parçalarının katma değeri bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 130'dan fazla artış gösterdi. NEV üretimi bu yılın ilk yedi ayında 370.000'e ulaşarak yıllık yaklaşık yüzde 400 arttı.

Hefei, ülkede akıllı bağlantılı araçlara yönelik lider uygulama ekolojisini oluşturmak için altyapı, politika, düzenleme ve teknik standart sistemleri düzenini kurmaya hız verdi.

Öte yandan, şehirde kırsal idari köyleri, kentsel yerleşim topluluklarını ve şehrin turistik noktalarını tamamen kapsayacak bir NEV şarj ve değiştirme sistemi kurulacak.