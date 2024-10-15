Hedge Fonların Kripto İlgisi Artıyor: 2024'te Piyasa Beklentileri

GELENEKSEL piyasalarda işlem yapan yatırım kuruluşlarının kripto para piyasalarına yönelik ilgisine dair son haber, hedge fonlar cephesinden geldi. Danışmanlık şirketi PwC ve Alternatif Yatırım Yönetimi Derneği tarafından yayımlanan Küresel Kripto Hedge Fonu Raporu, geleneksel varlık sınıflarına odaklanan hedge fonların neredeyse yarısının (%47) kripto para birimlerinde de işlem yaptığını gösterdi. 2023'te yüzde 29, 2022'de yüzde 37 olarak ölçülen bu oranın artışı, regülatif gelişmelerin kriptoya yönelik güveni desteklemesiyle açıklandı.

Konuyla ilgili değerlendirmelerini paylaşan Gate.TR CEO'su Kafkas Sönmez, "2024 kripto tabanlı spot yatırım fonlarının onaylandığı, ABD'de politika ve düzenleme açısından ilerlemelerin kaydedildiği bir yıl oldu. Ayrıca yılın başından bu yana güçlü performans gösteren kripto para birimleri, risk yöneterek kar elde etme prensibine dayanan hedge fonların kripto para piyasalarına dair iştahını kabarttı. Geleneksel oyuncuların piyasada daha aktif olması hem güvenin işareti, hem de daha yüksek para girişleri anlamına geliyor" dedi.

GÖSTERGELER 'AŞIRI İŞTAHA' DÖNDÜ

Tarihsel verilerin yarılanma sonrasını takip eden 12 ay içinde bir boğa piyasasına işaret ettiğine dikkat çeken Kafkas Sönmez, "2024'ün başından bu yana 285 günden fazla zaman geçti. Tarihsel veriler önümüzdeki iki haftayı gösteriyor. Nitekim piyasalarda genel anlamda risk iştahının arttığını gözlemledik. Özellikle ABD'de JPMorgan ve Wells Fargo gibi bankalardan gelen güçlü bilançolar ve ABD ekonomisinin dirayetini koruduğuna dair veriler 14 Ekim haftasında S&P 500 ve Dow gibi endekslerde yeni rekorları beraberinde getirdi. Analistlerin ortak kanısı ABD şirketlerinin güçlü bir bilanço sezonu geçireceği yönünde. Bu da piyasadaki ibreyi 'aşırı 'istaha çevirdi. Bitcoin de riskli varlıklara yönelik artan iştahla 66 bin dolar seviyelerini yeniden test etti. Son sinyaller, yarılanma sonrası boğa senaryosunun gerçeğe yakın olduğunu vurguluyor" ifadelerini kullandı.

KRİPTODA ODAK ABD SEÇİM SONUÇLARINA KAYDI

2024'ün sonuna doğru yaklaşırken ABD ekonomisindeki gelişmelerin belirginleşmesi, faiz rotasının belli olması, ABD ekonomisinin güçlü kalmayı sürdürdüğünü söyleyen göstergeler gibi gerekçeleri sıralayan Sönmez, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı:

"Bir ölçüde makro engebeler atlatıldı, piyasa makroekonomik belirsizlikleri ve jeopolitik riskleri sindirdi diyebiliyoruz. Piyasanın önündeki bir sonraki odak, ABD seçimleri. Sayılı günler kalan kasım seçimleri öncesi özellikle Demokrat cepheden gelecek olumlu tavır yakından takip ediliyor. Demokratların adayı Kamala Harris, burada oldukça dengeli bir strateji izliyor. Son kampanya konuşmalarından birinde 'kripto para ve dijital varlıklar için düzenleyici bir çerçeveye destek vereceği' öğrenilen Harris'in bu söylemleri de, seçim sonucu ne olursa olsun kripto için olumlu gelişmelerin kapıda olduğuna dair ipuçları taşıması açısından önemli. Bitcoin tüm bu gelişmelerin ve ortamın etkisiyle sadece 14 Ekim günü yüzde 5'e yakın bir kazanç elde etti. Türk lirasıyla kripto para alım satımının en kolay ve güvenli yollarını sunan Gate.TR olarak, piyasa gelişmelerini haftalık olarak izlemeye ve kullanıcılarımızla paylaşmaya devam edeceğiz."