Fimple ile iş birliği yapan Hedef Yatırım Bankası, faaliyet iznini aldı. BDDK'nın konuya ilişkin kararı Resmi Gazete'de de yayımlandı.

Teknolojik altyapı olarak Fimple Ana Bankacılık Platformu'nu kullanacak olan, 30 Nisan 2022'de kuruluş iznini alan Hedef Yatırım Bankası, faaliyet iznini de aldı.

Fimple CEO'su Dr. Mücahit Gündebahar, iş birliğinin sektöre önemli bir katkı sağlayacağını vurguladı. Faaliyet iznini büyük bir adım olarak gördüklerini ifade eden Gündebahar, Fimple Bankacılık Platformu'nun özellikle başlangıç aşamasındaki bankaların, geleneksel sistemlerin yüksek maliyetlerinden kaçınarak esnek ve hızlı bir şekilde operasyonlarını başlatmalarına imkan tanıyacak yapıda geliştirildiğini ifade etti.

HEDEFLERİNE ULAŞMALARI İÇİN HER TÜRLÜ DESTEĞİ VERDİK

Dr. Mücahit Gündebahar sözlerine şöyle devam etti:

"Hedef Yatırım Bankası'nın faaliyet izni alma sürecinde onlara pürüzsüz bir yol arkadaşlığı sağlamak için çaba gösterdik. Fimple olarak, kuruluş aşamasında olan bankalara özellikle faaliyete geçinceye kadar olan yolculuklarında ciddi oranda destek oluyoruz. Teknik ve operasyonel anlamda danışmanlık ve eğitim hizmetleriyle, bankaların platformumuzu daha etkin bir şekilde kullanmalarını sağlıyoruz. Ayrıca Hedef Yatırım Bankası ile yakın iş birliği içinde çalıştık ve özellikle ihtiyaçlarına uygun özelleştirilmiş çözümler sunarak, hızlı ve verimli bir başlangıç yapmalarına yardımcı olduk. Bu süreçte, onların hedeflerine ulaşmaları için elimizden gelen her türlü desteği sağladık ve sağlamaya devam edeceğiz."

Türk bankacılık sektöründe dijitalleşme ve teknoloji odaklı çözümlerin hızla önem kazandığına vurgu yapan Gündebahar, bankaların, rekabet güçlerini artırmak ve müşterilere daha iyi hizmet sunmak için esnek, çevik ve yenilikçi çözümlere ihtiyaç duyduklarını söyledi. Finansal API ekosistemlerini genişlettiklerini ve bankaların yeni ürünler ve hizmetler sunmalarını sağlayacak entegrasyon kabiliyetini platforma kazandırdıklarını da belirten Gündebahar, "Bu süreçte Fimple olarak, bankacılık platformumuzu sürekli olarak güncelliyor ve geliştiriyoruz" ifadelerini kullandı.