'Hedef KIZILELMA' belgeseli 10 Mayıs'ta izleyiciyle buluşacak

Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı olan Bayraktar KIZILELMA'nın geliştirilme aşamaları ve Baykar'ın insansız hava aracı geliştirme yolculuğunu anlatan "Hedef KIZILELMA" belgeselinin ilk bölümü, 10 Mayıs'ta yayınlanacak.

Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı olan Bayraktar KIZILELMA'nın geliştirilme aşamaları ve Baykar'ın insansız hava aracı geliştirme yolculuğunu anlatan "Hedef KIZILELMA" belgeselinin ilk bölümü, 10 Mayıs'ta yayınlanacak.

Baykar açıklamasına göre, belgeselle tüm dünyanın ilgiyle takip ettiği Türkiye'nin yüksek teknoloji ürünü Bayraktar insansız hava araçlarının hikayesi de izleyiciyle buluşuyor.

Türkiye'nin savunma ve havacılık sanayisinde yeni bir dönemin kapılarını açan ve tüm dünyada büyük ses getiren Bayraktar KIZILELMA MİUS'u (Muharip İnsansız Uçak Sistemi) geliştirme serüveni belgeselle ekranlara taşınıyor.

Baykar tarafından tamamen öz kaynaklarla milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar KIZILELMA'nın geliştirilme hikayesi ile Baykar'ın yaklaşık 20 yıldır devam eden yüksek teknolojiye sahip milli ve özgün insansız hava aracı geliştirme yolculuğu belgeselde yer alıyor.

Yönetmenliğini "AKINCI" belgeselini çeken Altuğ Gültan ve Burak Aksoy'un yaptığı belgesel için, İstanbul'da bulunan Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi ve Bayraktar KIZILELMA test faaliyetlerinin yürütüldüğü Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bulunan AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nde aylarca süren çekimler yapıldı. Şubat 2022'de başlayan belgesel projesi yaklaşık 9 ayda tamamlandı.

İki bölüm olacak

İki bölüm olarak yayınlanacak "Hedef KIZILELMA", Bayraktar KIZILELMA'nın 14 Aralık 2022'deki ilk uçuşuşuna kadar geçen sürede yaşananları ve Türkiye'nin ilk milli insansız hava araçlarını geliştiren firması Baykar ile Bayraktar ailesinin dünden bugüne yaşadığı zorlu süreci konu alıyor.

Belgeselin ilk bölümü 10 Mayıs Çarşamba günü, saat 21.00'da Baykar'ın YouTube kanalında yayınlanacak. Devam eden post prodüksiyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından kısa bir süre sonra belgeselin 2. bölümü de yine Baykar'a ait YouTube kanalında gösterime girecek.

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar ile Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, kendileriyle gerçekleştirilen röportajlarda KIZILELMA ve Baykar'ı çocukluklarından başlayarak bugüne kadar perde arkasında kalan gerçeklerle anlatıyor.

Belgeselde Baykar'ın yüksek teknoloji geliştirme serüvenine tanıklık eden emekli askerler, mühendisler ve gazeteciler, süreci kendi pencerelerinden aktarıyor.

Aralarında eski Genelkurmay 2. Başkanı emekli Oramiral Ergin Saygun ve emekli Tuğgeneral Ömer Faruk Küçük'ün de bulunduğu emekli askerler, Bayraktar ailesi ile yollarının nasıl kesiştiğini ve Baykar'ın geçtiği zorlu yolu kendi şahitlikleri ile paylaşıyor.

Milli Teknoloji Hamlesi idealinin öncü ismi merhum Özdemir Bayraktar'ın kardeşi Ömer Bayraktar, çeşitli engelleme girişimlerine rağmen azimle, pes etmeden yürütülen mücadele sayesinde başarıya ulaşan serüveni, Bayraktar KIZILELMA belgeselinde ilk ağızdan izleyicilere anlatıyor.

Havacılık tarihinde ilklere imza attı

Şimdiye kadar iki prototipi başarıyla üretilen Bayraktar KIZILELMA insansız savaş uçağı, 27 Nisan-1 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen TEKNOFEST 2023'te, taarruzi insansız hava aracı Bayraktar AKINCI, insanlı savaş uçakları SoloTürk ve Türk Yıldızları ile defalarca filo konseptinde kol uçuşları gerçekleştirerek havacılık tarihinde ilklere imza attı.

Havacılıkta yeni bir çağın kapılarını açan Bayraktar KIZILELMA'nın geliştirilme ve üretim faaliyetleri devam ediyor. Milli insansız savaş uçağının 2024'te seri üretimine geçilmesi planlanıyor.

Bayraktar KIZILELMA ve Bayraktar TB3 SİHA, dünyanın ilk SİHA gemisi olacak TCG Anadolu'nun 10 Nisan'da gerçekleştirilen envantere kabul töreninde uçuş güvertesinde yerini aldı.

Törende üretilen ikinci prototipi sergilenen Bayraktar KIZILELMA insansız savaş uçağının 2025'te TCG Anadolu gemisinden uçuş testlerine başlaması hedefleniyor. İstanbul ve İzmir'de ziyarete açılan TCG Anadolu Gemisi, Bayraktar KIZILELMA ve Bayraktar TB3 SİHA'yı şimdiye kadar yüz binlerce vatandaş ziyaret etti.

Baykar'ın yüzde 100 öz sermayesi ile yola çıktığı Bayraktar KIZILELMA projesi 2021'de başladı. 14 Kasım 2022'de üretim hattından çıkan TC-ÖZB kuyruk numaralı Bayraktar KIZILELMA, Çorlu'da bulunan AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'ne intikal etti.

Burada yer testlerini süratli bir şekilde başarıyla tamamladıktan sonra 14 Aralık 2022'de ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Bayraktar KIZILELMA, 1 yıl gibi rekor bir sürede gökyüzü ile buluştu.

Akıllı filo otonomisiyle görev

Bayraktar KIZILELMA, hava-yer görevleriyle beraber yapay zeka kabiliyetiyle hava-hava muharebesi icra edecek. Bayraktar KIZILELMA, düşük radar kesiti sayesinde sahip olacağı düşük görünürlük ile Türkiye için güç çarpanı olacak.

Kısa pistli gemilerden kalkış ve iniş kabiliyeti ile muharebe sahasında devrim gerçekleştirecek bir platform olacak Bayraktar KIZILELMA, bu yeteneği sayesinde denizaşırı görevlerde önemli rol üstlenerek Mavi Vatan'ın korunmasında stratejik görevler yapacak.

8,5 ton kalkış ağırlığı, 1500 kilogram faydalı yük taşıma kapasitesine sahip olan Bayraktar KIZILELMA, milli AESA radar ile yüksek durumsal farkındalığa da sahip olacak. Milli olarak geliştirilen tüm mühimmatları kullanacak olan Bayraktar KIZILELMA, akıllı filo otonomisi ile görev yapabilecek.

İnsansız hava araçlarından farklı olarak agresif manevralarla insanlı savaş uçakları gibi hava-hava muharebesi gerçekleştirebilecek olan Bayraktar KIZILELMA, yerli hava-hava mühimmatları ile hava hedeflerine karşı da etkinlik sağlayacak. Bu kabiliyetleriyle harp sahasında dengeleri değiştirecek Bayraktar KIZILELMA, Türkiye'nin caydırıcılığında çarpan etkisi yapacak.