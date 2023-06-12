Heathrow'da güvenlik görevlilerinin grevleri ertelendi

Heathrow Havalimanı'nda çalışan güvenlik görevlilerinin 24 Haziran'da başlamayı planladığı 31 günlük grevleri, çalışanlara yapılan maaş zam teklifi nedeniyle ertelendi.

İngiltere'nin başkenti Londra'nın ana havalimanlarından Heathrow'da güvenlik görevlilerinin 24 Haziran'da başlamayı planladığı 31 günlük yaz dönemi grevleri, çalışanlara iyileştirilmiş maaş zam teklifi yapılması nedeniyle ertelendi.

Güvenlik çalışanlarının bağlı olduğu Unite Sendikasından yapılan açıklamaya göre, 2 binin üzerinde güvenlik görevlisinin katılacağı grevler öncesi maaş zamlarına ilişkin görüşmeler yoğunlaştı.

Grevler öncesi çalışanlara iyileştirilmiş maaş zammı teklifinin yapılması üzerine, 24 Haziran'da başlayacak ve 31 gün olacak şekilde ağustos sonuna kadar sürmesi planlanan grevler ertelendi.

Yeni zam teklifinin kabul edilmemesi üzerine ise grevler bu ay sonundan başlayarak 29 gün sürecek şekilde yapılacak.

Sendika, geçen hafta güvenlik görevlilerine teklif edilen zam oranının enflasyonun altında kaldığı gerekçesiyle grev kararlarının alındığını bildirmişti.

İngiltere'de martta yüzde 10,1 olan enflasyon nisanda yüzde 8,7'ye gerilemişti.