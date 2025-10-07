HDI Sigorta, İstanbul'da 4. Sigorta Sektörü Fuarı'na Katıldı

HDI Sigorta, bu yıl ilk kez İstanbul'da düzenlenen 4. Sigorta Sektörü İşbirliği Fuarı ve Kongresi'ne katılarak sektör temsilcileriyle bir araya geldi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 14. Sigortacılık Haftası kapsamında, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) himayesinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) desteğiyle düzenlenen fuarda, sigorta şirketleri, acenteler, brokerler ve kamu otoriteleri aynı çatı altında buluştu.

İlk üçüne Antalya'nın ev sahipliği yapmasının ardından bu yıl ilk kez İstanbul'da geniş katılımla düzenlenen fuar, sektörün geleceğine ışık tutan paneller ve çalıştaylarla katılımcılardan yoğun ilgi gördü.

Fuarda üst yönetim ve satış ekipleriyle yer alan HDI Sigorta, müşteri odaklı hizmet anlayışı, güçlü acente ağı ve dijitalleşme vizyonunu ziyaretçilerle paylaştı.

"Ortak aklın ve işbirliğinin gelişmesi açısından çok önemli bir platform"

Açıklamada görüşlerine yer verilen HDI Sigorta Genel Müdürü Firuzan İşcan, fuarın sigortacılık sektöründe birlikte düşünme ve üretme kültürünü güçlendirdiğini belirtti.

İşcan, bu yıl dördüncü kez katıldıkları fuarın, sektörün tüm oyuncularını bir araya getirerek ortak aklın ve işbirliğinin gelişmesi açısından çok önemli bir platform sunduğuna değinerek, "Yenilikçi ürünlerimiz, güçlü dağıtım ağımız ve müşteri odaklı yaklaşımımızla sektöre değer katmaya devam ediyoruz. Fuar boyunca bu vizyonumuzu sektör temsilcileriyle paylaşma fırsatı bulduk. Etkinliğin bu yıl İstanbul'da düzenlenmesi, daha geniş bir katılımla daha verimli bir ortam sağladı." ifadelerini kullandı.

Fuarın Sigortacılık Haftası kapsamında gerçekleşmesinin farkındalık yaratma açısından değerli olduğunu aktaran İşcan, sigorta bilincinin yaygınlaşması, geleceğin güvence altına alınması ve bugünden yapılandırılması fikrinin, toplumun tüm fertleri için kritik önem taşıdığını vurguladı.

İşcan, fuarın ikinci gününde gerçekleştirilen "Dijital ve Teknolojik Gelişmelerin Sigorta Sektörüne Etkileri; Yeni Nesil Sigortalar, Müşteri Deneyimi ve Sektörün Gelecek ile İlgili Adaptasyonu" başlıklı oturumda da konuşmacı olarak yer aldı.

Açıklamada, oturumdaki görüşlerine de yer verilen İşcan, sigorta sektöründe dijitalleşmenin müşteri deneyimi üzerindeki dönüştürücü etkisine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Parametrik, on-demand ve mikro sigorta gibi ürünler küresel sigorta sektöründe dikkat çeken bir ivmeye sahip. Türkiye pazarı açısından baktığımızda, bu ürünler henüz başlangıç aşamasında olsa da özellikle tamamlayıcı çözümler olarak konvansiyonel ürünleri destekleyecek biçimde gelişecek. HDI Sigorta olarak bu dönüşümü yalnızca takip etmiyor, aynı zamanda şekillendiren aktörlerden biri olmayı hedefliyoruz. Asıl potansiyeli, bu yeni nesil modelleri, geniş kitlelere yayılmış temel ürünlerimizin yanına entegre edebilmekte görüyoruz. Örneğin, parametrik modellerin doğal afet teminatlarında hasar tespit süreçlerini hızlandırması ya da mikro sigortaların belirli yaşam olaylarına özel, kolay erişilebilir teminatlar sunması, acente ve müşteri deneyimini güçlendirecek unsurlar arasında yer alıyor. Kısa vadede, bu ürünlerin niş çözümler olarak pazarda yer bulacağını, uzun vadede ise sektörün korunma açığını azaltmaya katkı sağlayacağını öngörüyoruz."