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HDI Sigorta, Global Üst Yönetimiyle Bir Araya Geldi

HDI Sigorta, Global Üst Yönetimiyle Bir Araya Geldi
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HDI Sigorta, Talanx'ın üst yönetimiyle hibrit bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda, 2022 hedeflerine bir yıl öncesinden ulaştıklarını belirten Talanx Yönetim Kurulu Başkanı Torsten Leue, Türkiye pazarının önemine vurgu yaptı. HDI Sigorta Genel Müdürü Firuzan İşcan ise bu ziyaretin motivasyon kaynağı olduğunu ifade etti.

HDI Sigorta, global üst yönetim ekibiyle bir araya geldi.

HDI Sigorta'dan yapılan açıklamaya göre, ziyarette Talanx Yönetim Kurulu Başkanı Torsten Leue, Talanx Yönetim Kurulu Üyesi ve HDI International Üst Yöneticisi (CEO) Wilm Langenbach, Talanx Yönetim Kurulu Üyesi Caroline Schlienkamp, HDI International Yönetim Kurulu Üyeleri Christian Mueller ve Oliver Schmid yer aldı. Ziyaret kapsamında, HDI Sigorta'nın sektördeki uzun yıllara dayanan öncü iş ortaklarıyla bir araya gelinirken hibrit bir toplantı ile Türkiye'deki çalışanlar ile buluşuldu.

Açıklamada etkinlikteki görüşlerine yer verilen Talanx Yönetim Kurulu Başkanı Torsten Leue, şirketlerinin yüksek bir performans göstererek 2022 sonunda, 2025 için belirledikleri hedeflere bir yıl öncesinden ulaşmayı başardıklarını belirtti.

Leue, "2024 Eylül sonu itibarıyla grup net gelirimizi de yine bir rekor seviyeye taşıdık ve yalnızca dokuz ayda geçen yılın rakamını aştık. Küresel başarımızda Türkiye pazarı oldukça önemli bir yere sahip ve büyüme stratejimizin ayrılmaz bir parçası. İşcan önderliğinde, sizlerin yüksek performans ve yenilikçi yaklaşımlar bizi gururlandırıyor. Yeni hedeflerimize giden yolda, birlikte daha güçlü olacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

HDI Sigorta Genel Müdürü Firuzan İşcan da üst yönetim tarafından Türkiye'ye yapılan bu ziyaretin, sadece HDI Sigorta için değil, tüm çalışanları ve iş ortakları için büyük bir motivasyon kaynağı olduğunu vurguladı.

İşcan, "İlerleyen süreçte yenilikçi ürünlerimiz, yüksek hizmet kalitemiz ve güçlü iş ortaklıklarımızla sektördeki konumumuzu daha da sağlamlaştırmayı hedefliyoruz. Dünya devi olan Talanx ve HDI International'dan aldığımız güç ile Türkiye'de sigortacılık alanındaki başarı hikayesini birlikte yazmaya kararlılıkla devam edeceğiz." açıklamalarında bulundu.

Talanx Yönetim Kurulu Üyesi ve HDI International CEO'su Wilm Langenbach ise Türkiye'deki artan ivmeye katkıları ve emekleri için tüm çalışanlara teşekkür ettiğini ifade etti.

Kaynak: AA / Muhammet Fatih Kabasakal - Ekonomi
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