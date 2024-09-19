HDI Sigorta, Geleneksel Acenteler Toplantısı'nı Kıbrıs'ta gerçekleştirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, her yıl acenteleriyle sektör buluşmaları, yurt içi ve yurt dışı seyahatleri olmak üzere birçok organizasyonda bir araya gelen HDI Sigorta, Kahramanlar Kulübü acenteleriyle Geleneksel Acenteler Toplantısı'nda bir araya geldi.

HDI Sigorta Genel Müdürü Firuzan İşcan ve HDI Sigorta Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Halil Bay'ın sunumlarını gerçekleştirdiği toplantılarda genel değerlendirmelerin yanı sıra şirketin güçlü yarınlar inşa etmek gelecek yıl hedefleri, yeni dönem stratejisi ve yol haritası paylaşıldı. Toplantılarda 2023 yılı üretim ve karlılık ilk yirmi ödüllerinin sahiplerine sırasıyla plaketleri takdim edildi.

Açıklamada toplantıdaki konuşmasına yer verilen HDI Sigorta Yönetim Kurulu Üyesi Christian Müller, "HDI ailesi olarak Türkiye organizasyonumuzun istikrarlı hedefleri doğrultusunda yoluna emin adımlarla ilerlemesi bizleri mutlu ediyor. Acenteler işimizin omurgasıdır. HDI Sigorta'nın karlı geleceğinde önemli rol oynayan acente sayımızı her geçen yıl artırmaya devam ediyoruz. Güven ve iş birliği için tüm temsilcilerimize çok teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

"4 bin acenetemiz bulunuyor"

HDI Sigorta Genel Müdürü Firuzan İşcan da HDI Sigorta olarak "Yola Çıktık" mottoları çerçevesinde geleneksel toplantılarını acenteleri dahil 600'ü aşkın kişinin katılımıyla gerçekleştirdiklerini kaydetti.

İşcan, yol haritaları çerçevesinde 3 yıl içerisinde teknolojiyi daha etkili kullanan ve etkin çözümler üreten bir marka olmak için yola çıktıklarını aktararak, "Bunun yanı sıra iş ortaklarımızla birlikte güçlü finansallara sahip güçlü yarınlar inşa etmek, çalışanlarını, paydaşlarını, toplumu ve çevreyi önemseyen bir marka olarak değer katmak, sektördeki yerini sağlamlaştıran yeni başarılar için ve kalpleri fethetmek için yola çıkıyoruz. Bugün 4 bin acentemiz bulunuyor. Her biri ile sürekli olarak dirsek teması halindeyiz. Gerek bölge toplantılarımız gerekse çeşitli etkinliklerimizle acentelerimizle bir araya geliyor, onları dinliyoruz." açıklamasında bulundu.

Sektörlerinin son yıllarda önemli bir artı değer kazandığını belirten İşcan, "Sigorta sektörü fırsatlar değerlendirildiğinde önü oldukça açık bir sektör bu nedenle doğru yatırımlar ve çözümler sunmak bu noktada ayrı bir önem taşıyor. HDI Sigorta olarak da bizim yenilikçi çözümlerle istikrarlı büyüyen bir yapımız var. Teknoloji odağında yapacağımız geliştirmelerle, önümüze koyduğumuz hedefleri sırasıyla gerçekleştirerek sektörümüzden aldığımız payı artırmayı amaçlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.