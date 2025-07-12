HDI Sigorta'dan Eksper Performans Sistemi ile Şeffaf Değerlendirme Dönemi

HDI Sigorta, eksper performanslarını daha şeffaf, adil ve gelişime açık şekilde değerlendirmek amacıyla geliştirdiği Eksper Performans Sistemi'ni devreye aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, İstanbul ve çevre illerde görev yapan eksperlerin katılımıyla, HDI Sigorta Genel Müdürlük Binasında düzenlenen tanıtım toplantısında, sistemin detayları paylaşıldı ve pilot uygulama süreci başlatıldı.

HDI Sigorta Hasar Genel Müdür Yardımcısı Sinem Gürun ve ekibinin ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıda, performans değerlendirme süreciyle ilgili tüm kriterler eksperlere detaylı biçimde aktarıldı.

Yeni sistem, eksperlerin bireysel gelişimini desteklemeyi, müşteri memnuniyetini artırmayı ve hasar süreçlerinin genel verimliliğini iyileştirmeyi amaçlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sinem Gürun, yeni sistemin, sadece ölçüm ve değerlendirme aracı olarak değil, aynı zamanda eksperlerle gelişimi odağına alan bir yaklaşımı benimsediğini belirtti.

Dosya atamanın ötesine geçerek eksperlerle iletişimlerini daha etkin ve veriye dayalı bir şekilde yönetmeyi hedeflediklerini aktaran Gürun, şunları kaydetti:

"Eksper Performans Projesi, bu anlayışın bir parçası olarak hayata geçti. Bu sistemimizle, yeni veriler elde ediyor, bu verileri daha iyi analiz ederek eksiklerimizi tespit ediyoruz. Amacımız, yalnızca sonuçlara değil, sonuçların nedenlerine odaklanmak, veriyle konuşmak, iş ortaklarımızı dinlemek ve dönüşüm sürecimizi bu temeller üzerine inşa etmek."

Gürun, projenin seçili eksperlerle pilot bir uygulama olarak başladığını ve tüm eksperlere yaygınlaştırılacağına değinerek, "Bu sistemin, iş yönetim süreçlerimizi güçlendiren, karşılıklı anlayış ve işbirliğine dayalı bir iletişimin başlangıç noktası olmasını diliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.