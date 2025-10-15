HDI Sigorta, 30. Yılında 'Vizyon: Gelecek' Temalı Toplantı Düzenledi

Türkiye'de 30. yılını kutlayan HDI Sigorta, gelecek vizyonunu ve stratejik yol haritasını paylaşmak amacıyla geleneksel acenteler toplantısını "Vizyon: Gelecek" temasıyla düzenledi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Talanx AG grubuna bağlı HDI International AG bünyesinde faaliyet gösteren HDI Sigorta, Türkiye genelindeki 350 acenteliğinden 450 temsilci, 100 şirket çalışanı ve 5 iş ortağıyla bir araya geldi.

HDI International Yönetim Kurulu Başkanı Wilm Langenbach, Yönetim Kurulu Üyesi Christian Sebastian Müeller ve HDI Sigorta Üst Yöneticisi (CEO) Firuzan İşcan'ın ev sahipliğini üstlendiği buluşma, "Vizyon: Gelecek" temasıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde gerçekleşti.

Şirketin dönüşüm yaklaşımı ve sürdürülebilir büyüme hedeflerinin masaya yatırıldığı toplantıda, yeni dönemde sürdürülebilirlik, verimlilik, hız ve sadelik ilkeleri üzerine kurulu bir stratejik yaklaşım benimsendi. Bu kapsamda, "dönüşümden korkmayan, geleceğe hazır bir kurum olma" hedefi vurgulandı.

Toplantının açılışında sahne alan 11 yaşındaki müzisyen Yusufhan Çakır, hazırladığı özel performansla etkinliğin ana teması vizyon ve geleceği müziğin evrensel diliyle ifade etti.

Ana toplantı sonrası acenteler, HDI Sigorta'nın iş ortakları Acıbadem Bupa ve Mondial yöneticileriyle de bir araya geldi.

HDI Smart uygulaması tanıtıldı

Etkinlikte, acentelerin iş süreçlerini kolaylaştırmak ve hızlandırmak amacıyla geliştirilen yeni mobil uygulama "HDI Smart"ın tanıtımı yapıldı.

Uygulama, acentelere üretimden hasar takibine, kampanyalardan performans analizine kadar tüm verilere her an, her yerden erişim imkanı sunuyor. Tanıtım, özel bir yapay zeka robotu eşliğinde gerçekleştirildi.

HDI Sigorta'nın 30. yılına özel olarak 30 hediye de HDI Smart uygulaması üzerinden acentelere dağıtıldı.

"HDI Sigorta Vizyon: Gelecek Ormanı" projesi hayata geçirildi

Geleceği yalnızca iş hedefleriyle değil, doğaya ve topluma kattıklarıyla da şekillendirmeyi amaçlayan şirket, bu kapsamda sürdürülebilir bir dünya için iki farklı bölgede orman oluşturma hedefiyle hayata geçirdiği "HDI Sigorta Vizyon: Gelecek Ormanı" projesini de toplantıda ele aldı.

Proje kapsamında İzmir'in Kınık ilçesinde oluşturulacak "HDI Sigorta Vizyon: Gelecek Ormanı" ve Tekirdağ'ın Yukarıkılıçlı mahallesinde- kurulacak "HDI Sigorta Çalışanları Vizyon: Gelecek Ormanı" için fidan dikimleri yapılacak. Fidan dikim dönemi başladığında, her iki bölgede de çalışanların ve acentelerin katılımıyla törenler düzenlenecek.

Türkiye'deki büyüme hedefimizi kararlılıkla sürdürüyoruz

Açıklamada etkinliğin açılışında yaptığı konuşmaya yer verilen Wilm Langenbach, Talanx AG olarak Almanya'nın üçüncü büyük sigorta grubu olduklarını, 175'ten fazla ülkede faaliyet gösterdiklerini belirtti.

Türkiye'nin, geniş uluslararası ağ içinde stratejik öneme sahip ana pazarlardan biri konumunda olduğunu vurgulayan Langenbach, "Dinamik ve genç nüfusu, istikrarlı ekonomik büyümesi, Türkiye'yi uzun vadeli fırsatlar sunan bir ülke haline getiriyor. Bugün Türkiye'deki güçlü acente ağımız, teknik mükemmeliyet anlayışımız ve yerel liderliğimize duyduğumuz tam güvenle sektörde ilk 5 içinde kalma, birlikte karlı ve sürdürülebilir büyüme hedeflerimizi kararlılıkla sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Firuzan İşcan da insanlığın en hayati kazanımlarını koruyabilmesi için çalıştıklarına değinerek, "Vizyonumuz, yalnızca kayıpları telafi eden bir sistem kurmak değil, riskleri önceden görüp, insanları ve toplumları geleceğe hazırlayan bir güven ekosistemi inşa etmek". değerlendirmesinde bulundu.

Dünyanın içinden geçtiği hızlı dönüşüm sürecine dikkati çeken İşcan, belirsizliklerin ve karmaşanın hakim olduğu bu dönemde değişime sadece ayak uydurmakla kalmayacaklarını vurguladı.

İşcan, "Değişime yön verebilmek, ondan öğrenebilmek ve dönüşebilmek zorundayız. HDI Sigorta olarak bu anlayışla ilerliyoruz. Hayal gücü, kararlılık, cesaret, tutku, inovasyon, strateji ve eylem. Bu değerler, bizim geleceğe bakışımızın pusulası." değerlendirmesini yaptı.

Etkinliğin ana temasının vizyon ve gelecek olduğunu hatırlatan İşcan, şunları kaydetti:

"Gelecek yalnızca bugünden hazırlanarak inşa edilebilir. Biz, bunu yapıyoruz. Yalnızca finansal başarılarımızla değil, doğaya ve insana kattıklarımızla da fark yaratıyoruz. Bu anlayışla Vizyon: Gelecek Ormanı'nı kuruyoruz. Acentelerimiz ve çalışma arkadaşlarımız adına toprakla buluşacak her fidan, hem bugünden anlamlı bir anı hem de geleceğe bırakacağımız kalıcı bir iz olacak."