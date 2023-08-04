Yeni av sezonu için bakım ve onarımlarını sürdüren balıkçılar, geçen yıl bol olan palamudun bu sezon pek emarelerinin görünmediğini söyledi. Balık popülasyonunun artması için yumurtalama döneminde avcılığın yasaklanması gerektiği vurgulandı.

Hazırlıklarını tamamlayan balıkçılar yeni sezonda palamut avından umutsuz

GİRESUN Yeni av sezonu için bakım ve onarımlarını sürdüren balıkçılar, geçen yıl bol olan palamudun bu sezon pek emarelerinin görünmediğini söyledi.

Yeni av sezonuna bir aydan az bir zaman kala balıkçılar, denize açılmak için son hazırlıklarını yapıyor. Önümüzdeki günlerde palamut için denize açıklamayı bekleyen kıyı balıkçılarının hayal kırıklığı yaşadığını kaydeden Giresun'un Piraziz ilçesi Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hamdi Arslan, geçen sezon bol denecek kadar avlanan palamudun yeni av sezonu öncesinde henüz görünmediğini söyledi.

Yeni av sezonundan umutsuz olduklarını belirten Arslan, "Hazırlıklarımız son aşamaya geldi. Teknelerin bakım onarımı, balıklara göre ağların bakım onarımının ardından teknelerimizi suya indirip artık sezonu bekleyeceğiz. Ancak önümüzdeki avcılık sezonu için pe de umutlu değiliz. Çünkü sezona genellikle palamutla başardık. Şimdiye kadar palamut emareleri kendisini göstermesi gerekiyordu ancak göremedik. Geçen yıl bu zamanlarda çapariye giden kıyı balıkçıları günlük 200-300 kilogram palamut avlıyordu. Maalesef bu yıla bakınca palamut herhangi bir yerden çıkmadı, çıkacak diye bekliyoruz. Palamut erken çıkarsa o sezon bol oluyor. Geçen yıl nitekim öyle oldu. Özellikle Batı Karadeniz'de bol miktarda avlandı. Bu nedenle bu sezon her geçen gün palamut için umutlarımız azalıyor. Palamut olmayınca balıkçılarımız erkenden hamsi avına çıkacak. Dolaysıyla erken başlayacak hamsi sezonu da aralık ayını bulmaz" dedi.

Balıkların yumurtalama döneminde avlanma tamamen yasaklanmalı

Karadeniz'de balık popülasyonunun artması için yumurtalama ve gelişme döneminde avcılığın yasaklanması gerektiğini de kaydeden Arslan, "Her geçen gün Karadeniz'de balık çeşitliliği ve bolluğu azalmaktadır. Özellikle palamut ve lüfer balığı göç balığıdır. Bu balıklar zamanı gelince boğazlardan geçerek yumurtasını bırakmak için Karadeniz'e çıkıyor. Onun için 1 ay 1.5 ay bu yumurtlama döneminde yasak uygulayarak yumurtayı bıraktıralım. Yumurtalama döneminde, amatör balıkçılar, kıyı balıkçıları, ağlarla, boğazda dalyanlarla avlanılıyor. Ondan sonra Karadeniz'de balık azalıyor diye şikayet ediyoruz. Buna mutlaka bir önlem almalıyız" diye konuştu.