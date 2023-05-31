Hazire ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: Türkiye yılın ilk çeyreğinde yıllık bazda en yüksek büyüyen ikinci ülke oldu

Hazire ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye'nin yılın ilk çeyreğinde yıllık bazda en yüksek büyüyen ikinci ülke olduğunu açıkladı. Ayrıca işsizlik oranının tek hanelere düştüğünü ve vatandaşların refah seviyesinin daha ilerilere taşınacağını belirtti.

HAZİNE ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Seçim belirsizliğinin ortadan kalktığı önümüzdeki dönemde, vatandaşlarımızın refah seviyesini daha ilerilere taşımaya kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.

Hazire ve Maliye Bakan Nureddin Nebati, Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı büyüme rakamlarına ilişkin değerlendirmede bulundu. Nebati, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye ekonomisi 2023 yılının ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre reel yüzde 4 büyüme kaydetmiştir. Böylece ülkemiz, verisi açıklanan AB ve OECD ülkeleri arasında yılın ilk çeyreğinde yıllık bazda en yüksek büyüyen ikinci ülke olmayı başarmıştır. Sıkı küresel finansal koşulların devam ettiği ve küresel ticaretin zayıf seyrettiği bir dönemden geçiyoruz. Zorlu dış konjonktürün yanı sıra asrın deprem felaketini de yaşadığımız bu dönemde yatırım, üretim ve istihdamdan asla taviz vermedik. Mali disiplinle elde ettiğimiz mali alan sayesinde, depremin ekonomimiz üzerinde açtığı yaraları günbegün telafi ediyoruz" dedi.

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