Haziranda İşsizlik Oranı Yüzde 9,6'ya Çıktı

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), haziranda işsizlik oranının yüzde 0,1 puan artarak yüzde 9,6 seviyesine çıktığını duyurdu.

TÜİK, Haziran 2023 dönemine ilişkin işgücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı, haziranda bir önceki aya göre 2 bin kişi artarak 3 milyon 337 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 0,1 puan artarak yüzde 9,6 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı, erkeklerde yüzde 7,8, kadınlarda yüzde 13,2 kaydedildi. İstihdam edilenlerin sayısı, bir önceki aya göre 363 bin kişi azalarak 31 milyon 291 bin kişi, istihdam oranı ise 0,6 puan azalarak yüzde 47,8 oldu. Oran erkeklerde yüzde 65,2, kadınlarda yüzde 30,8 olarak gerçekleşti. İşgücü ise bir önceki aya göre 359 bin kişi azalarak 34 milyon 629 bin kişi oldu. İşgücüne katılma oranı 0,6 puan azalarak yüzde 52,9 seviyesine indi. İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 70,7'yken kadınlarda yüzde 35,5 oldu.

GENÇ NÜFUSTA İŞSİZLİK ORANI YÜZDE 18,6

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı, bir önceki aya göre 1,2 puanlık artış ile yüze 18,6'ya çıktı. Gençlerde işsizlik oranı; erkeklerde yüzde 15,4, kadınlarda ise yüzde 24,2 olarak gerçekleşti. Haziran ayında haftalık ortalama fiili çalışma süresi, bir önceki aya göre 0,7 saat artarak 44,6 saat olarak gerçekleşti. Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı, bir önceki aya göre 1,7 puanlık artış ile yüzde 24,2 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 16,6 iken; işsiz ve potansiyel işgücünün bütünleşik oranı yüzde 17,9 oldu.