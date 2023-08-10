Haziranda İnşaat Maliyet Endeksi Yüzde 49,32 Arttı

TÜİK'in açıkladığı verilere göre, haziranda inşaat maliyet endeksi aylık yüzde 4,43, yıllık yüzde 49,32 artış gösterdi. Malzeme ve işçilik endeksleri de artış gösterdi.

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), haziranda inşaat maliyet endeksinin aylık yüzde 4,43, yıllık yüzde 49,32 arttığını duyurdu.

TÜİK, Haziran 2023 dönemine ilişkin inşaat maliyet endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; inşaat maliyetlerinde, endeks bir önceki aya göre yüzde 4,43, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 49,32 arttı. Aylık değerlendirmede malzeme endeksi yüzde 5,81, işçilik endeksi yüzde 0,86 arttı. Yıllık değerlendirmede malzeme endeksi yüzde 35,67, işçilik endeksi yüzde 105,11 arttı.

Bina inşaatı maliyetinde, endeks bir önceki aya göre yüzde 3,83, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 51,80 arttı. Bina dışı yapılar için inşaat maliyetinde ise endeks aylık yüzde 6,45, yıllık yüzde 41,69 arttı.