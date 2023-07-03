Haziranda İhracat %10,5 Azaldı, İthalat %16,8 Düştü

Genel Ticaret Sistemi'ne (GTS) göre haziranda ihracat %10,5 azalarak 20 milyar 901 milyon dolara, ithalat ise %16,8 düşerek 26 milyar 297 milyon dolara geriledi. Dış ticaret hacmi %14,1 azalışla 47 milyar 198 milyon dolara düştü. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise %79,5 olarak hesaplandı.

Genel Ticaret Sistemi'ne (GTS) göre ihracat, haziranda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 10,5 azalarak 20 milyar 901 milyon dolara, ithalat da yüzde 16,8 düşüşle 26 milyar 297 milyon dolara geriledi.

Ticaret Bakanlığının haziran ayına ilişkin geçici dış ticaret istatistiklerinden oluşan veri bülteni açıklandı.

GTS esas alınarak hazırlanan verilere göre ihracat, haziranda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 10,5 azalışla 20 milyar 901 milyon dolara geriledi. İthalat aynı ayda yüzde 16,8 azalarak 26 milyar 297 milyon dolar oldu.

Geçen ay dış ticaret hacmi yüzde 14,1 azalışla 47 milyar 198 milyon dolara düştü. Dış ticaret açığı bu dönemde yüzde 34,5 azalarak 5 milyar 396 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

İhracatın ithalatı karşılama oranı, haziranda yıllık bazda 5,6 puan artarak yüzde 79,5, enerji verileri hariç tutulduğunda ise 2,5 puan düşüşle yüzde 90,6 olarak hesaplandı. Enerji ve altın verileri hariç tutulduğunda ise bu oran 0,5 puan artarak yüzde 98,4 olarak gerçekleşti.

Ocak-haziran döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre ihracat yüzde 1,8 azalarak 123 milyar 377 milyon dolar, ithalat yüzde 4,3 yükselişle 184 milyar 795 milyon dolar olarak belirlendi.

Söz konusu dönemde dış ticaret hacmi yüzde 1,7 artışla 308 milyar 172 milyon dolara ulaştı. Dış ticaret açığı ocak-haziran döneminde yüzde 19,1 artarak 61 milyar 418 milyon dolar oldu. İhracatın ithalatı karşılama oranı aynı dönemde yüzde 66,8 olarak hesaplandı.

Ürün, ülke ve ülke gruplarına göre ihracat

Geçen ay en çok ihracat yüzde 17,5 azalış ve 10 milyar 501 milyon dolarla "ham madde (ara mallar)" grubunda gerçekleşti. Bu grubu yüzde 7,7 azalış ve 7 milyar 472 milyon dolarla "tüketim malları", yüzde 13 artış ve 2 milyar 652 milyon dolarla "yatırım (sermaye) malları" takip etti.

Söz konusu ayda sektörlere göre ihracatın payı, imalat sanayisinde yüzde 95,2 (19 milyar 896 milyon dolar), tarım, ormancılık ve balıkçılıkta yüzde 2,8 (583 milyon dolar), madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 1,5 (318 milyon dolar) olarak gerçekleşti.

Haziranda en fazla ihracat yapılan ülke 1 milyar 780 milyon dolarla Almanya oldu. Bu ülkenin ardından 1 milyar 330 milyon dolarla ABD ve 1 milyar 12 milyon dolarla İngiltere geldi.

İhracatta en çok paya sahip ilk 10 ülkenin toplam ihracat içindeki payı yüzde 48,2 olarak kaydedildi.

Haziranda en fazla ihracat yapılan ülke grupları, 8 milyar 765 milyon dolarla Avrupa Birliği, 3 milyar 567 milyon dolarla Yakın ve Orta Doğu ülkeleri, 3 milyar 285 milyon dolarla diğer Avrupa ülkeleri olarak kayıtlara geçti.

İthalat verileri

Geçen ay en çok ithalat yüzde 27 azalış ve 18 milyar 782 milyon dolarla "ham madde (ara mallar)" grubunda gerçekleştirildi. Bu grubu, yüzde 19,8 artış ve 3 milyar 832 milyon dolarla "yatırım (sermaye) malları", yüzde 37,9 artış ve 3 milyar 640 milyon dolarla "tüketim malları" izledi.

Sektörlere göre ithalatın payı yüzde 82,1 ile imalat sanayisi (21 milyar 588 milyon dolar), yüzde 10,6 ile madencilik ve taş ocakçılığı (2 milyar 789 milyon dolar), yüzde 4,8 ile tarım, ormancılık ve balıkçılık (1 milyar 259 milyon dolar) olarak belirlendi.

Haziranda en fazla ithalat yapılan ülkeler, 3 milyar 818 milyon dolarla Çin, 2 milyar 981 milyon dolarla Rusya ve 2 milyar 12 milyon dolarla Almanya oldu.

İthalatta en çok paya sahip ilk 10 ülkenin toplam ithalat içindeki payı yüzde 58,9 olarak kayıtlara geçti.

Söz konusu ayda en fazla ithalat yapılan ülke grupları, 7 milyar 856 milyon dolarla Avrupa Birliği, 7 milyar 212 milyon dolarla Asya ülkeleri ve 5 milyar 153 milyon dolarla diğer Avrupa ülkeleri olarak hesaplandı.