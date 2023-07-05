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Haziranda Fiyatı En Fazla Artan ve Düşen Ürünler Açıklandı

Haziranda Fiyatı En Fazla Artan ve Düşen Ürünler Açıklandı

Ekonomi Haberleri

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, haziranda tüketici fiyatları bazında fiyatı en fazla artan ürün yüzde 14,93 ile çay ve diğer demlendirilen içecek çeşitleri oldu. En fazla düşen ürün ise yüzde 6,14 ile yumurta ve yumurta ile ilgili ürünler oldu. Oteller, pansiyonlar ve diğerleri, sigaralar ve taze meyveler de fiyat artışında önemli bir paya sahip oldu.

Tüketici fiyatları bazında haziranda fiyatı en fazla artan ürün yüzde 14,93 ile çay ve diğer demlendirilen içecek çeşitleri, en fazla düşen ise yüzde 6,14 ile yumurta ve yumurta ile ilgili ürünler oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, çay ve diğer demlendiren içecek çeşitleri fiyatlarındaki artışı yüzde 12,37 ile oteller, pansiyonlar ve diğerleri, yüzde 12,29 ile sigaralar ve yüzde 11,74 ile taze meyvelerdeki artışlar izledi.

Haziranda fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında, yüzde 11,73 ile hava yoluyla yolcu taşımacılığı, yüzde 11,32 ile kişisel ulaştırma araçlarının yakıt ve yağları (petrol), yüzde 10,49 ile otomobil (benzinli), yüzde 7,7 ile veri işlem ekipmanı, yüzde 6,83 ile mücevheratlar, saat ve kol saatleri, yüzde 6,49 ile telefon ve telefaks ekipmanları yer aldı.

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 6,14 ile yumurta ve yumurta ile ilgili ürünlerde gerçekleşti. Bu ürünü yüzde 1,81 ile çocuk ve bebek ayakkabısı, yüzde 1,01 ile peynir, yüzde 0,95 ile yatak odası mobilyaları, yüzde 0,53 ile taze süt, yüzde 0,29 ile un ve diğer tahıllar, yüzde 0,2 ile kümes hayvanları eti izledi. En az fiyatı artan ise 0,17 kuru sebze, 0,21 ile makarna çeşitleri, 0,46 ile patates ve bazı yumru bitkilerde görüldü.

TÜİK'in tüketici fiyatları endeksine göre, haziranda aylık bazda fiyatları en fazla artan ürünlerle bunların bir önceki aya göre değişim oranları (yüzde) şöyle:

En yüksek artış gösteren temel başlıklarAylık değişim

Çay ve diğer demlendirilen içecek çeşitleri14,93
Oteller, pansiyonlar ve diğerleri12,37
Sigaralar12,29
Taze meyveler11,74
Hava yolu ile yolcu taşımacılığı11,73
Kişisel ulaştırma araçlarının yakıt ve yağları11,32
Otomobil (Benzinli)10,49
Veri işlem ekipmanı7,70
Mücevheratlar, saat ve kol saatleri6,83
Telefon ve telefaks ekipmanı6,49
Geçen ay fiyatı en az artan veya en fazla düşen seçilmiş ürünler ile bir önceki aya göre değişim oranları (yüzde) şöyle:

Fiyatı en az artan veya en fazla düşen temel başlıklarAylık değişim
Yumurta ve yumurta ile ilgili ürünler-6,14
Çocuk ve bebek ayakkabısı-1,81
Peynir-1,01
Yatak odası mobilyaları-0,95
Taze süt-0,53
Un ve diğer tahıllar-0,29
Kümes hayvanları eti-0,20
Kuru sebze0,17
Makarna çeşitleri0,21
Patates ve bazı yumru bitkiler0,46

Kaynak: AA / Mert Davut - Ekonomi

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