Haziranda Enflasyon Yüzde 38,21

TÜİK, haziranda enflasyonun yıllık yüzde 38,21, aylık yüzde 3,92 olduğunu açıkladı. TÜFE'deki değişim ve ana harcama gruplarına göre artış oranları da verildi.

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), haziranda enflasyonun yıllık yüzde 38,21, aylık yüzde 3,92 olduğunu açıkladı.

TÜİK, Haziran 2023 dönemine ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre; tüketici enflasyonuna işaret eden tüketici fiyat endeksindeki (TÜFE) değişim, haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 3,92, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 19,77, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 38,21 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 59,95 olarak gerçekleşti.