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Haziranda en fazla ihracatı otomotiv endüstrisi gerçekleştirdi

Haziranda en fazla ihracatı otomotiv endüstrisi gerçekleştirdi

Ekonomi Haberleri

Otomotiv endüstrisi, geçen ay en fazla ihracat gerçekleştiren sektör oldu.

Otomotiv endüstrisi, geçen ay en fazla ihracat gerçekleştiren sektör oldu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, geçen ay 3 milyar 9 milyon dolarlık ihracata imza atan otomotiv endüstrisini, 2 milyar 365 milyon dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 1 milyar 659 milyon dolarla hazır giyim ve konfeksiyon takip etti.

Haziran ayında en fazla ihracat artışı yüzde 202,4 ile zeytin ve zeytinyağı sektöründe gerçekleşti.

Türkiye'nin toplam ihracatının geçen ay yüzde 83'ünü gerçekleştiren sanayi grubunda yüzde 13,4 azalışla 14 milyar 927 milyon 909 bin dolarlık ihracat yapıldı.

Söz konusu dönemde toplam ihracatın yüzde 14,3'ünü oluşturan tarım grubunda yüzde 13,5 düşüşle 2 milyar 582 milyon 29 bin dolarlık, toplam ihracattan 2,7 pay alan madencilik alanında da yüzde 18,6 azalışla 483 milyon 521 bin dolarlık ihracata imza atıldı.

En fazla ihracat Almanya'ya yapıldı

Haziran ayında en fazla ihracat gerçekleştirilen ülkeler 1 milyar 584 milyon dolarla Almanya, 1 milyar 116 milyon dolarla ABD, 958 milyon 828 bin dolarla Birleşik Krallık oldu.

İller bazında bakıldığında ise en fazla dış satım 7 milyar 674 milyon dolarla İstanbul, 1 milyar 546 milyon dolarla Kocaeli, 1 milyar 514 milyon dolarla Bursa'dan gerçekleşti.

Haziran'da bin 418 firma ilk kez ihracat gerçekleştirdi. Birim ihracat değeri ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4 artışla 1,46 dolara yükseldi. Haziran ayında parite etkisi 279 milyon dolarlık artı değer sağladı.

TİM verilerine göre, sektörel bazda 2022 ve 2023'ün haziran ayı ve son 12 aylık ihracat rakamları, yüzdesel değişimler ve toplam içindeki paylar şöyle (bin dolar):

1 - 30 HAZIRANSON 12 AYLIK
SEKTÖRLER20222023Değişim ('23/'22)Pay(23) (%)2021 - 20222022 - 2023Değişim ('23/'22)Pay(23) (%)
I. TARIM2.984.3972.582.029-13,514,332.512.48634.448.6256,015,6
A. BİTKİSEL ÜRÜNLER1.815.4821.625.548-10,59,020.696.09322.441.0348,410,2
Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri 994.772781.515-21,44,310.403.38011.574.21411,35,3
Yaş Meyve ve Sebze 293.429273.276-6,91,53.064.7693.193.1464,21,4
Meyve Sebze Mamulleri 182.174170.160-6,60,92.244.1302.446.2029,01,1
Kuru Meyve ve Mamulleri 119.314112.087-6,10,61.638.4951.541.586-5,90,7
Fındık ve Mamulleri 111.564119.5177,10,72.050.8781.757.918-14,30,8
Zeytin ve Zeytinyağı 26.32679.603202,40,4365.652862.713135,90,4
Tütün 78.82380.8702,60,4783.153927.67718,50,4
Süs Bitkileri ve Mamulleri9.0808.520-6,20,0145.636137.578-5,50,1
B. HAYVANSAL ÜRÜNLER369.562290.816-21,31,63.915.4243.708.576-5,31,7
Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller369.562290.816-21,31,63.915.4243.708.576-5,31,7
C. AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ799.353665.665-16,73,77.900.9698.299.0145,03,8
Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri799.353665.665-16,73,77.900.9698.299.0145,03,8
II. SANAYİ17.242.76314.927.909-13,483,0185.792.148179.933.807-3,281,7
A. TARIMA DAYALI İŞLENMİŞ ÜRÜNLER1.378.0381.158.411-15,96,415.497.72414.566.406-6,06,6
Tekstil ve Hammaddeleri980.913772.085-21,34,310.664.6599.780.672-8,34,4
Deri ve Deri Mamulleri 171.939160.563-6,60,91.916.1522.105.2729,91,0
Halı 225.185225.7630,31,32.916.9122.680.462-8,11,2
B. KİMYEVİ MADDELER VE MAM.3.166.4132.365.555-25,313,130.278.24431.237.8553,214,2
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 3.166.4132.365.555-25,313,130.278.24431.237.8553,214,2
C. SANAYİ MAMULLERİ12.698.31311.403.943-10,263,4140.016.181134.129.546-4,260,9
Hazırgiyim ve Konfeksiyon 1.965.7141.659.501-15,69,221.598.68920.422.628-5,49,3
Otomotiv Endüstrisi2.768.7053.009.0298,716,730.205.47933.063.8489,515,0
Gemi, Yat ve Hizmetleri101.131185.38783,31,01.569.1401.450.123-7,60,7
Elektrik ve Elektronik1.356.5871.339.957-1,27,414.630.79615.756.3287,77,2
Makine ve Aksamları903.204978.7928,45,49.869.79710.929.55910,75,0
Demir ve Demir Dışı Metaller 1.343.4961.090.482-18,86,114.485.39813.068.526-9,85,9
Çelik2.283.5391.321.736-42,17,324.921.46216.398.790-34,27,4
Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri522.787413.650-20,92,35.215.3815.011.472-3,92,3
Mücevher532.181439.877-17,32,47.011.9696.203.982-11,52,8
Savunma ve Havacılık Sanayii286.911334.37516,51,93.823.9974.787.55225,22,2
İklimlendirme Sanayii619.967619.137-0,13,46.541.3306.902.5805,53,1
Diğer Sanayi Ürünleri14.08912.019-14,70,1142.741134.158-6,00,1
III. MADENCİLİK594.052483.521-18,62,76.467.8695.915.523-8,52,7
Madencilik Ürünleri594.052483.521-18,62,76.467.8695.915.523-8,52,7
T O P L A M (TİM*)20.821.21117.993.459-13,6100,0224.772.503220.297.954-2,0100,0
İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat ile Antrepo ve Serbest Bölgeler Farkı2.538.3502.907.54114,513,921.254.32131.559.44948,512,5
GENEL İHRACAT TOPLAMI23.359.56220.901.000-10,5100,0246.026.824251.857.4042,4100,0

Kaynak: AA / Burhan Sansarlıoğlu - Ekonomi

Madencilik İhracat Ekonomi Haberler

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