Haziranda en fazla ihracat kimyevi maddeler ve mamullerinde gerçekleşti - Haberler

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Haziranda en fazla ihracat kimyevi maddeler ve mamullerinde gerçekleşti

AA - Burhan Sansarlıoğlu - Ekonomi
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Haziranda en fazla ihracat kimyevi maddeler ve mamullerinde gerçekleşti

Kimyevi maddeler ve mamulleri, geçen ay 3,2 milyar dolarla en fazla ihracat gerçekleştiren sektör oldu.

Kimyevi maddeler ve mamulleri, geçen ay 3,2 milyar dolarla en fazla ihracat gerçekleştiren sektör oldu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, geçen ay 3 milyar 190 milyon dolarlık ihracata imza atan kimyevi maddeler ve mamulleri sektörünü, 2 milyar 771 milyon dolarla otomotiv endüstrisi, 2 milyar 302 milyon dolarla çelik sektörü izledi.

Geçen ay en fazla ihracat artışı yüzde 42,2 ile savunma ve havacılık sanayii sektöründe gerçekleşti.

Türkiye'nin toplam ihracatının geçen ay yüzde 74,1'ini oluşturan sanayi grubunda yüzde 13,8 artışla 17 milyar 342 milyon dolar tutarında ihracat yapıldı.

Söz konusu dönemde toplam ihracatın yüzde 12,8'ini oluşturan tarım grubunda yüzde 17,1 yükselişle 2 milyar 995 milyon dolarlık, toplam ihracattan yüzde 2,6 pay alan madencilik grubunda ise yüzde 20,2'lik artışla 597 milyon dolarlık dış satım oldu.

En fazla ihracat Almanya'ya yapıldı

Türk bayrağını 215 ülke ve bölgede dalgalandırmayı başaran ihracat ailesi, 160 ülkeye ihracatını artırma başarısı gösterdi.

Türk ihracatçılarının en fazla dış satım gerçekleştirdiği ilk 3 ülke 1,7 milyar dolarla Almanya, 1,3 milyar dolarla ABD, 1,1 milyar dolarla Birleşik Krallık oldu. 18 ülkeye ihracatta rekor seviyelere ulaşıldı.

Avrupa ülkelerine 13 milyar dolar, Yakın ve Orta Doğu ülkelerine 3,9 milyar dolar, Afrika kıtasına 2,3 milyar dolar, Kuzey Amerika'ya 1,8 milyar dolar ve Uzak Doğu ülkelerine 1,7 milyar dolar ihracat gerçekleştirildi

Haziran ayında 61 il ihracatını artırırken en çok ihracat gerçekleştiren ilk 3 il 9,2 milyar dolarla İstanbul, 1,9 milyar dolarla Kocaeli, 1,6 milyar dolarla Bursa oldu.

-Birim ihracat değeri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9 artışla 1,41 dolara yükseldi

İhracat ailesine geçen ay 1.905 firma katıldı. Birim ihracat değeri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9 artışla 1,41 dolara yükseldi. Miktar bazında ihracat bir önceki haziran ayına göre yüzde 9 artışla 16,6 milyon tona ulaştı.

TİM verilerine göre, sektörel bazda 2021 ve 2022'nin haziran ayı ve son 12 aylık ihracat rakamları, yüzdesel değişimler ve toplam içindeki paylar şöyle (bin dolar):

1 - 30 HAZIRANSON 12 AYLIK
SEKTÖRLER20212022Değişim ('22/'21)Pay(22) (%)2020 - 20212021 - 2022Değişim ('22/'21)Pay(22) (%)
I. TARIM2.557.5102.995.12417,112,826.669.81232.581.33922,213,2
A. BİTKİSEL ÜRÜNLER1.631.0691.823.98211,87,817.532.43920.758.14618,48,4
Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri 764.394998.50230,64,37.962.60210.451.11031,34,2
Yaş Meyve ve Sebze 295.141295.8420,21,33.023.4073.068.5831,51,2
Meyve Sebze Mamulleri 193.334182.565-5,60,81.838.8222.245.13322,10,9
Kuru Meyve ve Mamulleri 110.502119.5668,20,51.477.9681.641.45911,10,7
Fındık ve Mamulleri 147.977112.399-24,00,51.984.5762.055.1173,60,8
Zeytin ve Zeytinyağı 23.36526.47713,30,1266.754366.07837,20,1
Tütün 85.39579.548-6,80,3841.585784.938-6,70,3
Süs Bitkileri ve Mamulleri10.9629.083-17,10,0136.725145.7296,60,1
B. HAYVANSAL ÜRÜNLER313.347369.95318,11,62.855.3373.917.98037,21,6
Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller313.347369.95318,11,62.855.3373.917.98037,21,6
C. AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ613.094801.18930,73,46.282.0357.905.21325,83,2
Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri613.094801.18930,73,46.282.0357.905.21325,83,2
II. SANAYİ15.239.47817.341.69013,874,1150.906.743185.808.61323,175,5
A. TARIMA DAYALI İŞLENMİŞ ÜRÜNLER1.348.4581.381.7712,55,913.680.69515.507.59113,46,3
Tekstil ve Hammaddeleri898.569983.9459,54,29.014.52210.671.32218,44,3
Deri ve Deri Mamulleri 152.972172.31212,60,71.492.9481.917.78128,50,8
Halı 296.918225.513-24,01,03.173.2242.918.489-8,01,2
B. KİMYEVİ MADDELER VE MAM.2.369.6333.190.45434,613,621.695.79530.107.91038,812,2
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 2.369.6333.190.45434,613,621.695.79530.107.91038,812,2
C. SANAYİ MAMULLERİ11.521.38712.769.46510,854,6115.530.254140.193.11121,356,9
Hazırgiyim ve Konfeksiyon 1.801.8361.972.2749,58,419.568.01521.612.33210,48,8
Otomotiv Endüstrisi2.350.2612.771.00417,911,829.135.37830.216.4003,712,3
Gemi, Yat ve Hizmetleri277.349101.131-63,50,41.608.7691.570.248-2,40,6
Elektrik ve Elektronik1.304.1501.359.4024,25,813.211.50014.638.19210,85,9
Makine ve Aksamları827.015906.6929,63,98.685.3299.878.88213,74,0
Demir ve Demir Dışı Metaller 1.125.6941.346.48719,65,810.181.54414.492.76042,35,9
Çelik2.007.8052.301.87014,69,815.812.60725.010.38958,210,2
Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri425.660523.60123,02,24.262.3235.218.75822,42,1
Mücevher594.623535.855-9,92,34.637.9237.014.46851,22,8
Savunma ve Havacılık Sanayii221.630315.08342,21,32.697.2953.853.17142,91,6
İklimlendirme Sanayii573.159621.9518,52,75.605.4476.544.73416,82,7
Diğer Sanayi Ürünleri12.20414.11515,70,1124.122142.77715,00,1
III. MADENCİLİK496.927597.47620,22,65.236.4506.473.87923,62,6
Madencilik Ürünleri496.927597.47620,22,65.236.4506.473.87923,62,6
T O P L A M (TİM*)18.293.91620.934.29014,489,5182.813.005224.863.83123,091,3
İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat ile Antrepo ve Serbest Bölgeler Farkı1.446.9082.460.29570,010,516.644.68421.338.95428,28,7
GENEL İHRACAT TOPLAMI19.740.82423.394.58518,5100,0199.457.689246.202.78523,4100,0

AA / Burhan Sansarlıoğlu - Ekonomi

Madencilik İhracat Ekonomi Haberler

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