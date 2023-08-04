Üye Girişi
Haberler

Haziranda Cari İşlemler Hesabı 422 Milyon Dolar Fazla Verdi

Ekonomi Haberleri

AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının haziranda 422 milyon dolar fazla vermesini bekliyor.

AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının haziranda 422 milyon dolar fazla vermesini bekliyor.

AA Finans'ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından 11 Ağustos Cuma günü açıklanacak Haziran 2023 Ödemeler Dengesi verilerine ilişkin beklenti anketi, 10 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete göre, cari işlemler hesabının haziranda 422 milyon dolar fazla vermesi bekleniyor.

Ekonomistlerin söz konusu dönem için cari işlemler hesabı beklentileri 380 milyon dolar açık ile 2 milyar dolar cari fazla arasında yer aldı.

Cari işlemler hesabı, Haziran 2023'te 7 milyar 933 milyon dolar açık verirken, yıllıklandırılmış cari açık 59 milyar 961 milyon dolar olmuştu.

Dolar kuru ne kadar? Dolar kaç TL? Dolar alış ve satış fiyatları için tıklayın.
Altın fiyatları için tıklayın. Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar?

Kaynak: AA / Duhan Değirmenci - Ekonomi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası TCMB Ekonomi Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title