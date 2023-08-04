Haziranda Cari İşlemler Hesabı 422 Milyon Dolar Fazla Verdi

AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının haziranda 422 milyon dolar fazla vermesini bekliyor.

AA Finans'ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından 11 Ağustos Cuma günü açıklanacak Haziran 2023 Ödemeler Dengesi verilerine ilişkin beklenti anketi, 10 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete göre, cari işlemler hesabının haziranda 422 milyon dolar fazla vermesi bekleniyor.

Ekonomistlerin söz konusu dönem için cari işlemler hesabı beklentileri 380 milyon dolar açık ile 2 milyar dolar cari fazla arasında yer aldı.

Cari işlemler hesabı, Haziran 2023'te 7 milyar 933 milyon dolar açık verirken, yıllıklandırılmış cari açık 59 milyar 961 milyon dolar olmuştu.