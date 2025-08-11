Haziran'da İnşaat Maliyet Endeksi Yıllık %23,58 Arttı

Türkiye İstatistik Kurumu, Haziran ayı inşaat maliyet endeksi verilerini açıkladı. Yıllık bazda %23,58 artış görülürken, aylık artış ise %1,37 olarak belirlendi. Malzeme ve işçilik endeksleri de detaylı bir şekilde raporlandı.

Haziran ayında inşaat maliyet endeksi yıllık yüzde 23,58 arttı, aylık yüzde 1,37 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Haziran ayına ilişkin İnşaat Maliyet Endeksi verilerini paylaştı. Buna göre, inşaat maliyet endeksi, 2025 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 1,37 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 23,58 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 2,35 arttı, işçilik endeksi yüzde 0,35 azaldı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 19,37 arttı, işçilik endeksi yüzde 31,99 arttı.

Bina inşaatı maliyet endeksi yıllık yüzde 23,21 arttı, aylık yüzde 0,97 arttı

Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 0,97 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 23,21 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 1,76 arttı, işçilik endeksi yüzde 0,38 azaldı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 19,06 arttı, işçilik endeksi yüzde 31,16 arttı.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi yıllık yüzde 24,82 arttı, aylık yüzde 2,68 arttı

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 2,68 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 24,82 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 4,19 arttı, işçilik endeksi yüzde 0,24 azaldı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 20,31 arttı, işçilik endeksi yüzde 35 arttı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
