Haziran Ayında Tüketici Fiyat Endeksi %2,04 Arttı

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Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre, mevsim etkilerinden arındırılmış özel kapsamlı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haziran ayında bir önceki aya göre %2,04 oranında artış gösterdi. Alt kalemlerde ise enerji ve gıda maliyetlerinde de artış kaydedildi.

Mevsim etkilerinden arındırılmış özel kapsamlı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haziranda bir önceki aya göre yüzde 2,04 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayına ilişkin mevsim etkilerinden arındırılmış özel kapsamlı TÜFE göstergelerini açıkladı.

Buna göre, göstergelerin alt başlıklarından genel TÜFE haziranda aylık yüzde 2,04 arttı.

Geçen ay işlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE yüzde 2,07, enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç TÜFE yüzde 2,31 artış kaydetti.

Endeks, enerjide yüzde 2,27, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 1,48, enerji ve gıda dışı mallarda yüzde 1,31 ve hizmette yüzde 3,12 yükseldi.

Mevsim etkilerinden arındırılmış özel kapsamlı TÜFE göstergelerinin haziranda aylık bazda değişimi (yüzde) şöyle:

KapsamAylık
Genel TÜFE2,04

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE2,07
Enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç TÜFE2,31
Enerji2,27
Gıda ve alkolsüz içecekler1,48
Enerji ve gıda dışı mallar1,31
Hizmet3,12

Kaynak: AA / Cüneyt Kemal Özkök - Ekonomi
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