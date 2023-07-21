Haziran Ayında Trafiğe Kaydedilen Taşıt Sayısı Açıklandı

TÜİK, haziran ayında 193 bin 688 taşıtın trafiğe kaydedildiğini ve haziran sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıt sayısının 27 milyon 525 bin 301 olduğunu açıkladı. Taşıtların yüzde 46,1'ini motosiklet, yüzde 39,1'ini otomobil, yüzde 8,4'ünü kamyonet, yüzde 4,1'ini traktör, yüzde 1,6'sını kamyon, yüzde 0,3'ünü otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayında 193 bin 688 taşıtın trafiğe kaydedildiğini ve haziran sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıt sayısının 27 milyon 525 bin 301 olduğunu açıkladı.

TÜİK, Haziran 2023 dönemine ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı. Buna göre; haziran ayında 193 bin 688 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Taşıtların yüzde 46,1'ini motosiklet, yüzde 39,1'ini otomobil, yüzde 8,4'ünü kamyonet, yüzde 4,1'ini traktör, yüzde 1,6'sını kamyon, yüzde 0,3'ünü otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Haziran ayı sonu itibariyle trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı 27 milyon 525 bin 301 oldu. Trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 53,4'ünü otomobil, yüzde 16,6'sını motosiklet, yüzde 15,9'unu kamyonet, yüzde 7,8'ini traktör, yüzde 3,4'ünü kamyon, yüzde 1,8'ini minibüs, yüzde 0,8'ini otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.