Haziran Ayında Sanayi Üretimi Yüzde 8,3 Arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Haziran ayında sanayi üretimi yıllık yüzde 8,3, aylık ise yüzde 0,7 artış gösterdi. Alt sektörlerde imalat sanayi en yüksek artışı sağlarken, elektrik ve gaz üretiminde düşüş kaydedildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Haziran ayına ilişkin Sanayi Üretim Endeksi verilerini paylaştı. Buna göre, sanayi üretimi yıllık yüzde 8,3, aylık yüzde 0,7 arttı. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2025 yılı Haziran ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,3 arttı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 9,5 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1,1 azaldı.

Sanayi üretimi aylık yüzde 0,7 arttı

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2025 yılı Haziran ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 5 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 0,9 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1,9 arttı. - İSTANBUL

