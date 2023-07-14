Haziran Ayında Konut Satışları Yüzde 44,4 Azaldı

TÜİK verilerine göre, haziran ayında Türkiye genelindeki konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 44,4 azalarak 83 bin 636 oldu. İlk el konut satışları yüzde 42,1 azalırken, ikinci el konut satışları yüzde 45,4 azaldı. Yabancılara yapılan konut satışları ise yüzde 69,6 azaldı.

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, haziran ayında Türkiye genelindeki konut satışları, önceki yılın aynı ayına göre yüzde 44,4 azalıp, 83 bin 636 oldu.

TÜİK, haziran ayı konut satış istatistiklerini açıkladı. Buna göre, haziran ayında Türkiye genelindeki konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 44,4 azalarak 83 bin 636 oldu. Konut satışlarında İstanbul, 13 bin 578 konut satışı ve yüzde 16,2 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u, 7 bin 325 konut satışı ve yüzde 8,8 pay ile Ankara, 4 bin 503 konut satışı ve yüzde 5,4 pay ile Antalya izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 17 konutla Ardahan, 29 konutla Hakkari, 44 konutla Tunceli oldu. Konut satışları ocak-haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 22,1 azalışla, 565 bin 779 olarak gerçekleşti.