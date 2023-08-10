Haziran Ayında İşsiz Sayısı Arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, haziran ayında işsiz sayısı bir önceki aya göre 2 bin kişi artarak 3 milyon 337 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,1 puanlık artışla yüzde 9,6'ya çıktı. İstihdam edilenlerin oranı da 0,6 azaldı. İşgücüne katılma oranı da 0,6 puan geriledi. Genç nüfustaki işsizlik artışı, genel işsizlik oranındaki artıştan yüksek oldu. Haftalık ortalama fiili çalışma süresi bir önceki aya göre 44,6 saate yükseldi. Atıl işgücü oranı yüzde 24,2 seviyesinde.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, haziran ayında işsiz sayısı bir önceki aya göre 2 bin kişi artarak 3 milyon 337 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,1 puanlık artışla yüzde 9,6'ya çıktı.

TÜİK, haziran ayına ilişkin işgücü istatistiklerini bugün açıkladı. Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı haziran ayında bir önceki aya göre 2 bin kişi artarak 3 milyon 337 bin kişi oldu. Buna göre mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı ise 0,1 puan artarak yüzde 9,6 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7,8 iken kadınlarda yüzde 13,2 olarak tahmin edildi.

HAZİRAN AYINDA İSTİHDAM EDİLENLERİN ORANI DA 0,6 AZALDI

İstihdam edilenlerin sayısı haziran ayında bir önceki aya göre 363 bin kişi azalarak 31 milyon 291 bin kişi, istihdam oranı ise 0,6 puan azalarak yüzde 47,8 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 65,2 iken kadınlarda yüzde 30,8 olarak gerçekleşti.

İŞGÜCÜNE KATILMA ORANI DA 0,6 PUAN GERİLEDİ

İşgücüne katılma oranı da haziran ayında bir önceki aya göre 359 bin kişi azalarak 34 milyon 629 bin kişi oldu. Buna göre, işgücüne katılma oranı 0,6 puan azalarak yüzde 52,9 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 70,7 iken kadınlarda yüzde 35,5 oldu.

GENÇ NÜFUSTAKİ İŞSİZLİK ARTIŞI, GENEL İŞSİZLİK ORANINDANKİ ARTIŞTAN YÜKSEK OLDU

TÜİK verilerine göre, 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı, genel işsizlik artışındaki oranın çok üzerinde gerçekleşti. Genç işsizlik haziran ayında bir önceki aya göre 1,2 puanlık artışla yüzde 18,6 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde yüzde 15,4, kadınlarda ise yüzde 24,2 olarak tahmin edildi.

HAFTALIK ORTALAMA FİİLİ ÇALIŞMA SÜRESİ BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE 44,6 SAATE YÜKSELDİ

İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi haziran ayında bir önceki aya göre 0,7 saat artarak 44,6 saat olarak gerçekleşti.

ATIL İŞGÜCÜ ORANI YÜZDE 24,2 SEVİYESİNDE

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2023 yılı haziran ayında bir önceki aya göre 1,7 puanlık artışla yüzde 24,2 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 16,6 iken işsiz ve potansiyel işgücünün bütünleşik oranı yüzde 17,9 olarak tahmin edildi.