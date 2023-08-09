Haziran Ayında İçme Sütü Üretimi Azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, haziran ayında içme sütü üretimi aylık yüzde 8,9, yıllık yüzde 11,2 azaldı.

TÜİK, haziran ayına ilişkin süt ve süt ürünleri üretimi verilerini bugün yayınladı. Buna göre, bir önceki ay 944 bin 714 ton olan ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı haziranda yüzde 8,2 azalarak 867 bin 11 ton oldu. Bir önceki ay 115 bin 382 ton olan içme sütü üretimi de yüzde 8,9 azalarak 105 bin 140 ton olarak gerçekleşti.

TÜİK verilerine göre, ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü miktarı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,9, ocak-haziran döneminde de bir önceki yılın aynı dönemine göre ise yüzde 3,6 artış gösterdi.

YOĞURT ÜRETİMİ YILLIK YÜZDE 5,3 AZALDI

Bir önceki yılın aynı ayına göre inek peyniri üretimi yüzde 12,9, ayran üretimi yüzde 4,1 ve tereyağı üretimi yüzde 3,3 artarken yoğurt üretimi yüzde 5,3 ve içme sütü üretimi yüzde 11,2 azaldı.

Ocak-haziran döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre inek peyniri üretimi yüzde 8,4, ayran üretimi yüzde 5,8, içme sütü üretimi yüzde 1,8 ve yoğurt üretimi yüzde 0,1 artarken tereyağı üretimi yüzde 15,2 azaldı.