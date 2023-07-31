Haziran Ayında Hizmet Üretici Fiyatları Yüzde 9,57 Arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, haziran ayında hizmet üretici fiyatları, bir önceki aya göre yüzde 9,57 oranında arttı. Hizmet üretici fiyatlarındaki yıllık artış da yüzde 68,90'a yükseldi. Konaklama ve yiyecek hizmetleri aylık yüzde 11,36 artarken, idari ve destek hizmetleri yıllık yüzde 98,90 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, haziran ayında hizmet üretici fiyatları, bir önceki aya göre yüzde 9,57 oranında arttı. Hizmet üretici fiyatlarındaki yıllık artış da yüzde 68,90'a yükseldi.

TÜİK, haziran ayına ilişkin hizmet üretici fiyat endeksini (H-ÜFE) bugün yayınladı. Buna göre H-ÜFE, bir önceki aya göre yüzde 9,57 gibi çarpıcı bir artış kaydetti. H-ÜFE, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 40,88, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 68,90 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 82,20 artış gösterdi.

KONAKLAMA VE YİYECEK HİZMETLERİ AYLIK YÜZDE 11,36 ARTTI

Bir önceki aya göre ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 10,26, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 11,36, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 8,29, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 7,91, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 3,02, idari ve destek hizmetlerde yüzde 12,37 artış gözlendi.

İDARİ VE DESTEK HİZMETLERİ YILLIK YÜZDE 98,90 ARTTI

Bir önceki yılın aynı ayına göre ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 49,14, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 87,40, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 80,15, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 61,75, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 94,59, idari ve destek hizmetlerde yüzde 98,90 artış gerçekleşti.

27 ALT SEKTÖRDEN SADECE 2'SİNİN FİYATINDA AYLIK BAZDA AZALMA OLDU

Aylık fiyat artışında H-ÜFE'nin 27 alt sektöründen sadece 2'sinin fiyatında aylık bazda azalma oldu. Haziranda, bir önceki aya göre programcılık ve yayıncılık hizmetleri yüzde 10,64, bilimsel araştırma ve geliştirme hizmetleri yüzde 7,35 azaldı. Buna karşılık diğer tüm sektörlerde fiyat artışı görüldü. Konaklama hizmetleri yüzde 28,18, seyahat acentesi, tur operatörü, diğer rezervasyon hizmetleri ve ilgili hizmetler yüzde 23,60, havayolu taşımacılığı hizmetleri yüzde 17,69 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

BİNA VE ÇEVRE DÜZENLEME HİZMETLERİ YILLIK YÜZDE 130,04 ARTTI

H-ÜFE sektörlerinden su yolu taşımacılığı hizmetleri yüzde 9,27, havayolu taşımacılığı hizmetleri yüzde 36,07, depolama ve destek hizmetleri (taşımacılık için) yüzde 49,66 ile endekslerin yıllık bazda en az arttığı alt sektörler oldu. Buna karşılık bina ve çevre düzenleme (peyzaj) hizmetleri yüzde 130,04, istihdam hizmetleri yüzde 126,21, mimarlık ve mühendislik hizmetleri; teknik test ve analiz hizmetleri yüzde 109,72 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.