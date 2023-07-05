Haziran Ayında Enflasyon Yüzde 3,92 Arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, haziran ayında enflasyon aylık yüzde 3,92 artarken yıllık yüzde 38,21 oldu. Memur ve emekli zammını etkileyecek 6 aylık enflasyon da yüzde 19,77 olarak açıklandı. TÜİK, haziran ayına ilişkin enflasyon verilerini bugün yayınladı. Buna göre tüketici fiyat endeksi (TÜFE), aylık yüzde 3,92, yıllık yüzde 38,21 oldu. Memur ve emekli zammını etkileyecek 6 aylık enflasyonu da yüzde 19,77 olurken 12 aylık ortalamalara göre yüzde 59,95 olarak gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 14,76 ile konut oldu. Buna karşılık bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 67,22 ile lokanta ve oteller oldu. Ana harcama grupları itibarıyla bir önceki aya göre ise en az artış gösteren ana grup yüzde 1,21 ile sağlık oldu. Buna karşılık bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup yüzde 11,13 ile alkollü içecekler ve tütün oldu. İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, bir önceki aya göre yüzde 3,45, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 23,64, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 46,63 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 59,18 olarak açıklandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, haziran ayında enflasyon aylık yüzde 3,92 artarken yıllık yüzde 38,21 oldu. Memur ve emekli zammını etkileyecek 6 aylık enflasyon da yüzde 19,77 olarak açıklandı.

TÜİK, haziran ayına ilişkin enflasyon verilerini bugün yayınladı.

Buna göre tüketici fiyat endeksi (TÜFE), aylık yüzde 3,92, yıllık yüzde 38,21 oldu. Memur ve emekli zammını etkileyecek 6 aylık enflasyonu da yüzde 19,77 olurken 12 aylık ortalamalara göre yüzde 59,95 olarak gerçekleşti.

BİR YILDA EN AZ ARTIŞ GÖSTEREN GRUP KONUT

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 14,76 ile konut oldu. Buna karşılık bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 67,22 ile lokanta ve oteller oldu.

BİR AYDA EN YÜKSEK ARTIŞ TÜTÜN İLE ALKOLDE

Ana harcama grupları itibarıyla bir önceki aya göre ise en az artış gösteren ana grup yüzde 1,21 ile sağlık oldu. Buna karşılık bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup yüzde 11,13 ile alkollü içecekler ve tütün oldu.

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, bir önceki aya göre yüzde 3,45, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 23,64, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 46,63 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 59,18 olarak açıklandı.