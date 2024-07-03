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Haziran Ayında Enflasyon Yüzde 1,64 Oldu

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TÜİK, Haziran ayı enflasyon verilerini açıkladı. Aylık enflasyon yüzde 1,64 olarak gerçekleşirken, yıllık enflasyon yüzde 71,60 seviyesine geriledi.

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), enflasyonun haziran ayında aylık yüzde 1,64 olduğunu, yıllık enflasyonun yüzde 71,60 seviyesine gerilediğini açıkladı.

TÜİK, Haziran 2024 dönemine ilişkin tüketici ve yurt içi üretici fiyat endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 3,37, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 75,45 arttığı açıklanan tüketici fiyatları, 2024 Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 1,64, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 24,73, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 71,60 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 65,07 olarak gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az fiyat artışı görülen ana harcama grubu yüzde 47,84 ile giyim ve ayakkabı oldu. Fiyat artışının en yüksek olduğu ana harcama grubu ise yüzde 107,11 ile eğitim oldu. Bir önceki aya göre fiyat azalışı görülen 2 ana harcama grubu yüzde 0,58 ile giyim ve ayakkabı, yüzde 0,13 ile ulaştırma olurken; fiyat artışının en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 3,79 ile konut oldu.

ÜRETİCİ FİYATLARI AYLIK YÜZDE 1,38 ARTTI

Haziran 2024 döneminde yurt içine üretim yapan üretici fiyatları da bir önceki aya göre yüzde 1,38, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 19,49, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 50,09 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 47,97 arttı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi

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