Haziran Ayında Enflasyon Beklentileri Düşüş Gösterdi

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yayımladığı rapora göre, Haziran ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri piyasa katılımcıları, reel sektör ve hanehalkı için düşüş gösterdi. Piyasa katılımcıların beklentisi yüzde 24,6, reel sektörün yüzde 39,8 ve hanehalkının yüzde 53 seviyesine geriledi.

Haziran ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri bir önceki aya göre, piyasa katılımcıları için 0,5 puan azalarak yüzde 24,6 seviyesine, reel sektör için 1,2 puan azalarak yüzde 39,8 seviyesine, hanehalkı için 6,9 puan azalarak yüzde 53 seviyesine geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Haziran ayı Sektörel Enflasyon Beklentileri raporunu yayımladı. Buna göre, Sektörel Enflasyon Beklentileri Piyasa Katılımcıları Anketi, İktisadi Yönelim Anketi ve Türkiye İstatistik Kurumu iş birliğiyle yürütülen Tüketici Eğilim Anketi ile finansal ve reel sektör uzmanlarının, imalat sanayi firmalarının ve hanehalkının 12 ay sonrası yıllık tüketici enflasyonu beklentileri derlenerek Sektörel Enflasyon Beklentileri elde edildi.

2025 yılı Haziran ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri bir önceki aya göre, piyasa katılımcıları için 0,5 puan azalarak yüzde 24,6 seviyesine, reel sektör için 1,2 puan azalarak yüzde 39,8 seviyesine, hanehalkı için 6,9 puan azalarak yüzde 53 seviyesine geriledi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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