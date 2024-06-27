Haziran Ayında Ekonomik Güven Endeksi Azaldı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, haziran ayında ekonomik güven endeksi yüzde 2,5 oranında azalarak 95,8 oldu.
(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, haziran ayında ekonomik güven endeksi yüzde 2,5 oranında azalarak 95,8 oldu.
TÜİK, haziran ayı ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; ekonomik güven endeksi mayıs ayında 98,2 iken, haziran ayında yüzde 2,5 oranında azalarak 95,8 değerini aldı.
Bir önceki aya göre haziran ayında tüketici güven endeksi yüzde 2,7 oranında azalarak 78,3 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 1,9 oranında azalarak 100,5 değerini aldı.
Hizmet sektörü güven endeksi yüzde 1,5 oranında azalarak 115,4, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 2,6 oranında azalarak 108,8, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 0,5 oranında azalarak 87,9 oldu.